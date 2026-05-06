Xót xa bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ'

Đời sống 06/05/2026 13:05

Ngày 6/5, UBND xã Bình Minh (tỉnh Ninh Bình) cho biết, địa phương đang hoàn tất các thủ tục theo quy định để thông báo tìm thân nhân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/5, thông tin từ UBND xã Bình Minh (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đang làm các thủ tục để thông báo tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi trong đêm tại địa phương.

Xót xa bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ' - Ảnh 1
Tờ giấy ghi con là sinh viên, do lầm lỡ mà sinh ra bé - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 5/5, người dân xóm An Hải (xã Bình Minh) phát hiện một giỏ nhựa bị bỏ trước cửa nhà. Khi kiểm tra, họ phát hiện bên trong có một bé gái, ít quần áo và một tờ giấy, nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Nội dung tờ giấy ghi: “Con là sinh viên, do lầm lỡ, con sinh bé ra mà không thể nuôi được cháu. Con để cháu ở đây, hữu duyên ai nhận được cháu thì nuôi dạy cháu lên người giúp con. Con xin cảm ơn suốt đời. Cháu sinh lúc 11h20 ngày 2/5/2026. Con tự sinh cháu ở phòng trọ, nên cháu chưa được can thiệp y tế. Con cúi đầu cảm ơn gia đình".

Xót xa bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ' - Ảnh 2
Bé gái bị bỏ rơi - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, làm các thủ tục theo quy định của pháp luật và đưa bé gái đi thăm khám sức khỏe.

Sau khi được thăm khám, sức khỏe cháu bé tốt, bé nặng 2.4 kg và hiện đang được bàn giao cho trạm y tế xã theo dõi, chăm sóc.

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Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị hành hạ nhiều lần, ngày 5.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ở TP.HCM) và và Danh Chơn (30 tuổi, ở An Giang), để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

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