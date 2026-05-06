Ngày 6/5, UBND xã Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một sự cố hy hữu khi rạp cưới bị sập, khiến 3 người bị thương nhẹ.

Vào chiều 5/5, một gia đình tại thôn Tân Lập (xã Krông Búk) tổ chức tiệc chiêu đãi trước ngày đám cưới cho con trai và mời người thân, hàng xóm tới dự.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, rạp cưới lợp bằng tôn bất ngờ sập khiến 3 vị khách bị trầy xước.

Rạp cưới đổ sập trong đêm

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Nguyễn Thanh Cảnh, Trưởng thôn Tân Lập, cho biết nguyên nhân vụ việc được xác định là do dây neo của rạp được buộc vào xe tải của chủ nhà hàng tiệc cưới lưu động, sau đó chủ xe vô tình điều khiển ô tô di chuyển khiến rạp sập.

Theo ông Cảnh, rất may thời điểm xảy ra vụ việc đa phần khách đã về, chỉ còn lại một số người ở lại ăn uống, hát hò.

"Nhà hàng đã dựng lại rạp cưới mới cho chủ nhà để kịp tổ chức đám cưới, rước dâu vào trưa 6/5. Đồng thời hỗ trợ chi phí thăm khám cho những người bị thương", Trưởng thôn Tân Lập thông tin.

