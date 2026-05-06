Danh tính nữ tài xế để con nhỏ ngồi trước vô lăng khi xe đang chạy

Đời sống 06/05/2026 11:44

CSGT Hà Nội vừa xác minh, làm rõ vụ việc tài xế để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi ô tô đang di chuyển, hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 5/5, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hình ảnh một xe ô tô mang BKS 30B-300.xx khi đang lưu thông, tài xế vừa điều khiển phương tiện vừa để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng. Sự việc được xác định xảy ra trên tuyến đường Xuân Khanh, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội.

 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Tùng Thiện tiến hành rà soát, xác minh. Qua đó xác định người điều khiển phương tiện là chị N.T.P. (sinh năm 1985, trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội).

Chiều cùng ngày, cơ quan Công an đã mời chị N.T.P. đến trụ sở làm việc. Tại đây, chị P. khai nhận vào khoảng 16h30 ngày 4/5/2026, khi điều khiển xe trên tuyến Tỉnh lộ 414 theo hướng Xuân Khanh đi Suối Hai, do cháu nhỏ quấy khóc nên đã cho cháu ngồi vào lòng trong lúc đang lái xe.

Nữ tài xế để trẻ nhỏ cầm vô lăng khi xe đang di chuyển

Theo thông tin từ VOV, qua làm việc, chị N.T.P. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đội CSGT đường bộ số 9 đã lập biên bản đối với hành vi “chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe” theo quy định tại điểm m, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, do quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026, nên trường hợp trên chưa bị xử phạt, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngồi cùng vị trí lái xe hoặc khu vực phía trước vô lăng khi xe đang di chuyển; cần bố trí chỗ ngồi phù hợp, sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em như ghế chuyên dụng, dây đai an toàn nhằm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Rạp cưới bất ngờ đổ sập giữa đại tiệc khiến 3 người bị thương

Rạp cưới bất ngờ đổ sập giữa đại tiệc khiến 3 người bị thương

Ngày 6/5, UBND xã Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một sự cố hy hữu khi rạp cưới bị sập, khiến 3 người bị thương nhẹ.

NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê

NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê

Mức sinh tiếp tục giảm dưới ngưỡng thay thế, Bộ Y tế đặt mục tiêu tăng 2% mỗi năm

Mức sinh tiếp tục giảm dưới ngưỡng thay thế, Bộ Y tế đặt mục tiêu tăng 2% mỗi năm

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (7/6-8/6), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng thăng tiến ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (7/6-8/6), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng thăng tiến ngoạn mục

