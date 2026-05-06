"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

Nếu cơ thể tích lũy quá nhiều hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng rất dễ gây ra các căn bệnh như: ngộ độc thực phẩm, ung thư, rối loạn thần kinh, gây cảm giác mệt mỏi, tay chân mất sức,... Đặc biệt, những thực phẩm này ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của trẻ nhỏ, khi dạ dày bé còn quá non nớt, hay thậm chí cả những người lớn.

Rau quả tồn dư thuốc bảo vệ thực vật luôn là mối lo hàng đầu của nhiều người. Dạo gần đây, những tin tức lan truyền về các loại quả “nhúng” thuốc trừ sâu ngày một lan rộng hơn. Trước mê cung thực phẩm bẩn thật sự rất khó để chọn được loại rau “sạch” đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Trong một thí nghiệm chỉ dựa trên phân tích phần thịt của đu đủ (không bao gồm vỏ và hạt) đã cho thấy có khoảng 80% đu đủ không chứa lượng thuốc trừ sâu còn sót lại. Bởi vì phần vỏ của đu đủ đã che chắn cho phần thịt không bị nhiễm thuốc trừ sâu.

Hầu hết các giống đu đủ Hawaii đều được biến đổi gen để ngăn chặn một số loại vi rút có thể gây hại cho cây trồng. Thay vì sử dụng đu đủ biến đổi gen, bạn có thể lựa chọn sang loại đu đủ hữu cơ.

Đu đủ thực sự là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Trong một cốc (140 gram) đu đủ có chứa 144% RDI. Ngoài ra, đây cũng là một loại thực phẩm rất giàu chất xơ, folate và vitamin A.

Quả mướp

Mướp là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, món ăn quen thuộc của mùa hè. Mướp không dễ bị tấn công bởi sâu bọ, thậm chí có thể làm ngừng sự phát triển của chúng. Đặc biệt mướp trên giàn nên khó phun thuốc bảo vệ thực vật hơn các loại rau khác.

Để mua được những quả mướp ngon, hãy quan sát kỹ và lựa chọn theo những tiêu chí dưới đây. Hình dáng quả mướp, bông hoa ở rốn quả mướp, màu sắc và độ sần vỏ mướp…

Bí ngô

Bí ngô có vị ngọt, bùi, giàu các loại vitamin, chất xơ. Vì giá trị dinh dưỡng phong phú nên thường được gọi là "vàng trong số các loại rau củ".

Do bí ngô có hệ thống rễ phát triển tốt, có khả năng thích nghi và chống chịu sâu bệnh rất tốt. Ngay cả khi có một số sâu bọ nhỏ trong quá trình sinh trưởng, nó vẫn có thể tự chữa lành trong trường hợp bình thường, mà không cần phun thuốc.

Những lưu ý khi chọn thực phẩm an toàn

Khi lựa chọn rau củ ngoài chợ về dụng chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Nên mua ở những nơi có thương hiệu, uy tín và an toàn. Những nơi rau củ có nguồn gốc, có nhãn hiệu để chúng ta có thể truy xuất được, đảm bảo chất lượng.

- Biết cách lựa những rau củ đảm bảo chất lượng về hình dáng bên ngoài rau củ phải còn nguyên vẹn, không trầy xước, dập nát. Màu sắc phải tự nhiên không bắt mắt một cách bất thường, không héo úa quá. Khi cầm rau củ phải cảm thấy nặng tay, giòn, chắc.

- Lưu ý trên bề mặt rau củ không dính những chất lạ như màu trắng, nếu có thì chúng ta có thể nghi ngờ rằng thuốc bảo vệ thực vật còn tồn dư. Rau củ cũng không có mùi lạ nếu không phải mùi đặc trưng của thực phẩm.