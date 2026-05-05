Điếng người giây phút biết tác giả cái thai của giúp việc, vợ trẻ từ vui sướng đến 'kinh hãi'

Tâm sự gia đình 05/05/2026 22:06

Tìm người xa lạ chi bằng nhờ người thân cận. Biết Xuân cũng đang khó khăn kinh tế, tôi ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Thế rồi cô bé ấy đồng ý, miễn là sau chuyện này, tôi sẽ bồi dưỡng thoả đáng.

Tôi lấy chồng đến nay đã 7 năm. Nói về cuộc sống hôn nhân, tôi không có gì phải phàn nàn ngoại trừ thiếu vắng con cái. Trước đây khi còn yêu nhau, vợ chồng tôi đã có 3 lần có con ngoài ý muốn.

Hồi ấy chưa có gì trong tay, lại sợ ảnh hưởng đến tương lai nên chúng tôi mới lỡ dại phá bỏ. Đến khi lấy nhau, có tất cả mọi thứ và muốn sinh nở thì không kịp nữa. Bác sĩ nói thành tử cung của tôi quá mỏng, thành ra cứ đậu thai lại sảy. Sau nhiều lần như vậy, chồng tôi cũng buông xuôi.

 

Xuân là giúp việc nhà tôi. Cô bé ấy năm nay 22, hoàn cảnh khó khăn nên mới lên thành phố kiếm sống. Trước mặt vợ chồng tôi, Xuân hay kể lể hoàn cảnh, còn tỏ ra thật thà để chúng tôi thương cảm. Có một lần, cô bé ấy gợi chuyện hỏi sao tôi không xin một đứa con nuôi. Dù sao thì sau khi xong việc, chúng tôi cũng có một đứa con để bế bồng.

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên đầu tôi. Tìm người xa lạ chi bằng nhờ người thân cận. Biết Xuân cũng đang khó khăn kinh tế, tôi ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Thế rồi cô bé ấy đồng ý, miễn là sau chuyện này, tôi sẽ bồi dưỡng thoả đáng.

Điếng người giây phút biết tác giả cái thai của giúp việc, vợ trẻ từ vui sướng đến 'kinh hãi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy tháng Xuân mang bầu, tôi săn sóc từng chút một, sữa bầu cũng là loại đắt tiền nhất. Ngày cô bé ấy đi sinh, tôi còn đặt loại phòng dịch vụ, chẳng thiếu ai thứ gì. Vậy mà khi đứa bé chào đời, tôi bắt đầu thấy không ổn.

Đứa bé không hề giống chồng tôi, đã vậy cũng chẳng giống ai trong gia đình. Tôi đợi đến tháng thứ 2 để xem có thay đổi lòng mặt không, nhưng tình hình vẫn như vậy. Chồng tôi thì quá hoang mang nên nói vợ lén lút đi xét nghiệm. Kết quả đứa bé ấy không phải con của chồng tôi mọi người ạ.

Biết chuyện vỡ lở, Xuân quỳ xuống xin tôi tha thứ. Đứa bé ấy là con của cô bé và người yêu. Hai người họ cố ý muốn chúng tôi hiểu lầm để lấy một số tiền về quê kinh doanh. Tôi không ngờ mình lại bị lừa một cách thê thảm như vậy. Tiền thì tôi chưa đưa nhưng bao lâu nay, công sức tôi bỏ ra là quá nhiều. Sau lần này, tôi chưa biết nên làm thế nào, chuyện có một đứa con với chồng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Chê vợ hay càm ràm, tôi lao vào cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ và cái kết "tan nát" ngay đêm đầu tiên

Chê vợ hay càm ràm, tôi lao vào cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ và cái kết "tan nát" ngay đêm đầu tiên

Thậm chí tôi thường xuyên nói những lời khiến vợ tổn thương. Và kể từ đó, cô ấy không hề đá động đến những việc tôi làm. Tất nhiên tôi cảm thấy vô cùng vui mừng vì điều đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đang ốm thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay tôi 3 tỷ cùng lời đề nghị "đổi đời" khiến tôi sững sờ, câm nín

Đang ốm thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi vào tay tôi 3 tỷ cùng lời đề nghị "đổi đời" khiến tôi sững sờ, câm nín

Tâm sự 31 phút trước
Mùi khai nồng nặc bốc ra từ phòng bố chồng, tôi đẩy cửa bước vào thì chết lặng trước cảnh tượng "không thể tin nổi"

Mùi khai nồng nặc bốc ra từ phòng bố chồng, tôi đẩy cửa bước vào thì chết lặng trước cảnh tượng "không thể tin nổi"

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Nghe tiếng động nhạy cảm trong phòng tắm, tôi chết lặng khi thấy chồng và người giúp việc đang làm việc này

Nghe tiếng động nhạy cảm trong phòng tắm, tôi chết lặng khi thấy chồng và người giúp việc đang làm việc này

Tâm sự 38 phút trước
Lấy chồng để trừ nợ 600 triệu, đêm tân hôn tôi "chết lặng" khi biết chiêu "hạ màn" tàn độc của chú rể

Lấy chồng để trừ nợ 600 triệu, đêm tân hôn tôi "chết lặng" khi biết chiêu "hạ màn" tàn độc của chú rể

Tâm sự 40 phút trước
Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi đã "chết đứng" nhìn cảnh tượng vợ đang làm

Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi đã "chết đứng" nhìn cảnh tượng vợ đang làm

Tâm sự 43 phút trước
Đúng 9h30 sáng ngày mai, thứ Tư 6/5/2026, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Đúng 9h30 sáng ngày mai, thứ Tư 6/5/2026, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nghe chồng ngoại tình hối hận xin quay lại, tôi bật cười chua chát vì đã muộn rồi...

Nghe chồng ngoại tình hối hận xin quay lại, tôi bật cười chua chát vì đã muộn rồi...

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng không những không bênh mà còn cùng tôi đi "dằn mặt" nhân tình khiến cô ta khiếp vía

Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng không những không bênh mà còn cùng tôi đi "dằn mặt" nhân tình khiến cô ta khiếp vía

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Chở bồ đến nhà nghỉ nhưng quên ví lẫn giấy tờ, chồng "ngã quỵ" khi nhìn thấy tấm ảnh cưới của chính mình trong ví

Chở bồ đến nhà nghỉ nhưng quên ví lẫn giấy tờ, chồng "ngã quỵ" khi nhìn thấy tấm ảnh cưới của chính mình trong ví

Ngoại tình 1 giờ 23 phút trước
4 năm hiếm muộn mới sinh được con, khi bé tròn 1 tuổi, tôi "ngã quỵ" vì tờ kết quả xét nghiệm trên tay

4 năm hiếm muộn mới sinh được con, khi bé tròn 1 tuổi, tôi "ngã quỵ" vì tờ kết quả xét nghiệm trên tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cảnh báo 2 loại hạt tưởng "siêu thực phẩm" hóa ra lại chứa độc tố gây ung thư nguy hiểm nhất

Cảnh báo 2 loại hạt tưởng "siêu thực phẩm" hóa ra lại chứa độc tố gây ung thư nguy hiểm nhất

Tử vi thứ Tư 6/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi thứ Tư 6/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giải cứu 21 người mắc kẹt trong xe

Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giải cứu 21 người mắc kẹt trong xe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng hở tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", bố vợ cao tay tung "chiêu bài" khiến con rể mất sạch, khóc không thành tiếng

Chồng hở tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", bố vợ cao tay tung "chiêu bài" khiến con rể mất sạch, khóc không thành tiếng

Chê vợ hay càm ràm, tôi lao vào cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ và cái kết "tan nát" ngay đêm đầu tiên

Chê vợ hay càm ràm, tôi lao vào cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ và cái kết "tan nát" ngay đêm đầu tiên

Biết con trai ngoại tình còn sắp đem "cháu nội" về, mẹ chồng tôi bày dáng vẻ "lạ" cùng lời tuyên bố choáng

Biết con trai ngoại tình còn sắp đem "cháu nội" về, mẹ chồng tôi bày dáng vẻ "lạ" cùng lời tuyên bố choáng

Mùi khai nồng nặc bốc ra từ phòng bố chồng, tôi đẩy cửa bước vào thì chết lặng trước cảnh tượng "không thể tin nổi"

Mùi khai nồng nặc bốc ra từ phòng bố chồng, tôi đẩy cửa bước vào thì chết lặng trước cảnh tượng "không thể tin nổi"

Nghe chồng ngoại tình hối hận xin quay lại, tôi bật cười chua chát vì đã muộn rồi...

Nghe chồng ngoại tình hối hận xin quay lại, tôi bật cười chua chát vì đã muộn rồi...

Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng không những không bênh mà còn cùng tôi đi "dằn mặt" nhân tình khiến cô ta khiếp vía

Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng không những không bênh mà còn cùng tôi đi "dằn mặt" nhân tình khiến cô ta khiếp vía