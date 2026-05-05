Sản phụ sinh con trên đường, cảnh sát dùng xe đặc chủng dẫn đường đến bệnh viện

Đời sống 05/05/2026 16:36

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp nhận được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ người dân, kịp thời giúp đỡ, dẫn đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 5/5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (gọi tắt đội số 1) thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa dùng xe đặc chủng dẫn đường đưa một sản phụ sinh con trên vỉa hè đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, khi đang tuần tra kiểm soát thì tiếp nhận tin báo của người dân có một người phụ nữ sinh con (còn nguyên dây rốn) trên vỉa hè đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tổ công tác nhanh chóng đến nơi và dùng xe đặc chủng dẫn đường hơn 2,5km đưa người phụ nữ trên đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Sản phụ sinh con trên đường, cảnh sát dùng xe đặc chủng dẫn đường đến bệnh viện - Ảnh 1
CSGT Đồng Tháp dẫn đường đưa sản phụ sinh con trên vỉa hè đến bệnh viện - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào thời điểm trên người phụ nữ có dấu hiệu chuyển dạ được gia đình dùng xe máy chở đi bệnh viện để sinh con.

Giữa đường sản phụ đau bụng dữ dội không thể tiếp tục đi tiếp, người chồng cầu cứu người đi đường. Lúc này tổ tuần tra của đội số 1 đang tuần tra trên đường tiếp nhận thông tin đã nhanh chóng chạy xe đến để hỗ trợ.

Cảnh sát đã đưa sản phụ cùng người thân lên xe taxi, bật còi ưu tiên chạy thẳng đến bệnh viện để cấp cứu.

 

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