Tường rào bất ngờ đổ sập, 7 người tử vong thương tâm, trong đó có 3 trẻ em

Ít nhất 7 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một bức tường rào gần Bệnh viện Bowring và Lady Curzon ở Bengaluru bị sập vào ngày 29/4. Vụ việc, được ghi lại bằng video, đã gây chấn động và làm dấy lên lo ngại về an toàn công cộng và cơ sở hạ tầng.

