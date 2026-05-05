Trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp không thành Phượng cũng thành Rồng, ngân khố đầy vun, mỏi tay mà đếm tiền vàng

Tâm linh - Tử vi 05/05/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp không thành Phượng cũng thành Rồng, ngân khố đầy vun, mỏi tay mà đếm tiền vàng trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, Tam Hợp là tín hiệu tốt để con giáp tuổi Tỵ thể hiện sức hút của mình. Đừng ngại ngần bắt đầu những cuộc trò chuyện thú vị và cho đối phương thấy bạn là một người đáng yêu như thế nào. Một chút tự tin, một chút táo bạo sẽ giúp bạn ghi điểm đấy.

Trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp không thành Phượng cũng thành Rồng, ngân khố đầy vun, mỏi tay mà đếm tiền vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài cho thấy tiền bạc sung túc, có thể bạn nhận được tiền lương, nhìn chung tài vận lúc này khá tốt. Tuy nhiên, đừng vì vừa nhận được tiền mà tiêu xài hoang phí để thỏa mãn sở thích cá nhân, thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, bạn nên sống tiết kiệm hơn. Bạn có biết đàn ông tuổi này giỏi chọn vợ, dễ dàng xây dựng được một mái nhà hạnh phúc

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, đường tài lộc của tuổi Ngọ trở nên hanh thông nhờ có Thiên Tài soi chiếu. Những người làm ăn lớn thậm chí có thể phất lên nhanh chóng chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần giữ tinh thần bình tĩnh, tránh huênh hoang, khinh suất mà để lộ điểm yếu. Thủy khắc Hỏa cũng cảnh báo cho tuổi Ngọ biết xung quanh có những kẻ luôn ngầm ganh ghét vì thế hãy luôn đề cao cảnh giác.

Trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp không thành Phượng cũng thành Rồng, ngân khố đầy vun, mỏi tay mà đếm tiền vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ cũng cần dành thời gian cho người nhà nhiều hơn, dường như bản mệnh đang quá chú tâm cho sự nghiệp. Tiền bạc mất rồi còn có thể kiếm lại, chứ tình cảm một khi đã phai nhạt thì rất khó có thể bù đắp nổi. Gia đình đang là sự quan tâm mà tuổi Ngọ cần đặt lên hàng đầu.

Con giáp tuổi Thân 

Trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, Tam Hợp đứng bóng nên khá vượng khí với người tuổi Thân khi rất nhiều tin vui sẽ đến với bạn ở hầu hết các phương diện, từ công việc, tài chính đến tình cảm lứa đôi. Thời điểm này nếu có đề xuất gì cho công việc hiện tại, bạn có mạnh dạn đề xuất, khả năng được chấp thuận khá cao. Con giáp này đang có nguồn cảm hứng tràn đầy sáng tạo. Điều này rất có lợi cho việc tìm kiếm bước đột phá cho công việc mà bạn đang đảm nhiệm. 

Trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp không thành Phượng cũng thành Rồng, ngân khố đầy vun, mỏi tay mà đếm tiền vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc suôn sẻ kéo theo tiền bạc rủng rỉnh, bạn đang có nguồn thu nhập khá tốt và đều đặn. Chuyện tình êm đềm cũng giúp bản mệnh thêm hăng hái phấn đấu, theo đuổi mục tiêu của mình mà không bị bất cứ điều gì níu chân.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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