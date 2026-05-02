Qua 48h nữa, 3 con giáp gánh tiền 100 tỷ, hứng lộc trời đổ như thác, cuộc sống ngập trong nhung lụa, mọi điều hanh thông

Qua 48h nữa, Tam Hợp cục xuất hiện cho thấy ngày này tuổi Sửu có thể sẽ nhận được nhiều sự hậu thuẫn của cấp trên, mọi việc được giải quyết nhanh chóng. Thông qua những lời chỉ dạy, hướng dẫn từ lãnh đạo, bạn cũng tự tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm làm việc quý giá.

Điềm báo tử vi cho thấy con giáp này còn được những người có chức có quyền nâng đỡ hoặc mở rộng mối quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng. Song người tuổi Sửu hãy sử dụng các mối quan hệ một cách khôn ngoan, luôn trau dồi năng lực thực sự thì mới có được vị trí như mong muốn.

Ngũ hành Hỏa sinh cho Thổ nên chuyện tình cảm hài hòa, nhưng tuổi Sửu vẫn nên dành thời gian đầu tư cho đời sống tình cảm thay vì suốt ngày cắm cúi vào công việc. Người độc thân nên năng động, tích cực thể hiện mình hơn, nhất là trong các dịp tụ tập đông người để nhanh chóng tìm kiếm nhân duyên phù hợp.

Con giáp tuổi Dần

Qua 48h nữa, đường tài lộc của tuổi Dần vượng phát, công việc khởi sắc, doanh thu làm ăn tăng lên trông thấy. Có lẽ ngay chính bản thân con giáp này cũng nghĩ mình may mắn nhưng thực ra đó chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực, công sức mà bản mệnh đã gây dựng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính vì thế tuổi Dần nên tập trung vào công việc của mình trước khi nghĩ đến nghề tay trái nào khác. Bản mệnh hãy nhớ rằng làm một việc mà tốt còn hơn là ôm đồm quá nhiều cuối cùng mọi thứ lại dở dang và rối tung lên.

Ngũ hành Mộc Thổ tương xung báo hiệu vận trình tình duyên không được suôn sẻ, người độc thân muốn có được hạnh phúc thì cần dùng cảm và mạnh mẽ hơn để bày tỏ tình cảm với đối tượng mình thích. Đôi khi tuổi Dần cũng khá là rụt rè và nhút nhát nên để lỡ nhiều mối nhân duyên tốt đẹp.

Con giáp tuổi Thìn

Qua 48h nữa, Chính Ấn nhập mệnh, người tuổi Thìn vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết chứ chẳng thể thảnh thơi nghỉ ngơi được. Guồng quay công việc cuốn bạn đi, có khi còn chẳng biết đã hết ngày tự lúc nào.

Ảnh minh họa: Internet

Sự bận rộn của công việc khiến cho con giáp này quên ngày tháng, bạn cố gắng nỗ lực hết sức vì không muốn những công sức trước đó mình bỏ ra bị đổ bể, đành chấp nhận dù là ngày nghỉ cũng phải tăng ca.



Song tham công tiếc việc quá mức dễ khiến cho con giáp này tinh thần căng thẳng, mệt mỏi mà cơ thể cũng kiệt quệ lắm đó nha. Bạn cần phải cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh tình trạng này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!