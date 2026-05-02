Giá vàng hôm nay, ngày 2/5/2026: Thế giới đảo chiều đi xuống, người mua đã lỗ 13 triệu đồng

Hôm nay, ngày 2/5/2026 giá vàng thế giới đã đảo chiều sụt giảm khi thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương lớn sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 2/5, giá vàng miếng tại các công ty tiếp tục đứng yên khi vẫn vào 163 triệu đồng/lượng và bán ra 166 triệu đồng như trước khi nghỉ lễ. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng cũng không thay đổi khi mua vào 164,8 triệu đồng và bán ra ở 166,3 triệu đồng như hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 999 tại Mi Hồng cũng duy trì chiều mua vào 164,8 triệu đồng và bán ra 166,3 triệu đồng. Mặc dù đứng yên nhưng so với đầu tháng 4, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm gần 10 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua sau một tháng đã lỗ 13 triệu đồng một lượng.

Giá vàng thế giới giảm, trong nước thì đứng yên. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, đầu ngày 2/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 4.615 USD/ounce, giảm 46 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm trước là 4.661 USD/ounce. Dù nhiều chuyên gia nhận định các ngân hàng trung ương chưa vội tăng lãi suất ngay lập tức, động thái thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn đủ khiến nhà đầu tư bán ra vàng – tài sản thường được coi là "nơi trú ẩn an toàn".

Tuần qua, tuy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, song thị trường vẫn định giá khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay gần như không tồn tại. Ông Lukman Otunuga – nhà phân tích thị trường tại FXTM, nhận định giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong tuần tới. "Chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc. Dù đã có thỏa thuận ngừng bắn, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa đối với giao thông hàng hải khiến giá vàng vẫn ở thế bất lợi khi giá dầu duy trì ở mức cao, tác động đến lạm phát"- ông Lukman Otunuga dự báo. Một số nhà phân tích khác cho rằng các ngân hàng trung ương lớn không thể hành động quyết liệt cho đến khi xác định được lạm phát là tạm thời hay kéo dài. Điều này sẽ khiến giá vàng bị kẹt trong biên độ hẹp, do chịu tác động kép từ chính sách tiền tệ và biến động địa chính trị – năng lượng. Xu hướng của thị trường vàng sẽ biến động theo những chuyển biến tại eo biển Hormuz cũng như các tín hiệu từ FED trong thời gian tới.

