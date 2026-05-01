Diễn viên Ngọc Tuyết 'Người thổi tù và hàng tổng' qua đời

Hậu trường 01/05/2026 10:49

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết - bà Thìn trong phim "Người thổi tù và hàng tổng" qua đời ở tuổi 88, sau thời gian điều trị bệnh.

Theo thông tin báo VNExpress, Anh Bùi Quang Hải, con trai nghệ sĩ, cho biết bà qua đời lúc 11h30 ngày 30/4, sau thời gian điều trị bệnh tai biến. Lễ viếng bà sẽ diễn ra lúc 9h30 đến 10h30 ngày 4/5 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 10h30 cùng ngày.

Hồi tháng 2, sau khi nhập viện cấp cứu, sức khỏe bà suy giảm. Nhờ được điều trị kịp thời, lúc đó, bà giữ đầu óc tỉnh táo nhưng đi lại và giao tiếp khó khăn hơn. Nghệ sĩ có một con gái, hai con trai, chồng bà qua đời từ nhiều năm trước. Những năm cuối đời, bà sống an vui bên căn nhà ngay cạnh công viên Thống Nhất (Hà Nội), được các con chăm sóc chu đáo.

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Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời ở tuổi 88. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Ở tuổi ngoài 80, hàng ngày, bà ra công viên thư giãn, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Nghệ sĩ thích viết lách, thường dành thời gian viết tiểu phẩm hài, làm thơ. Bà còn đam mê thời trang, thường tự thiết kế, thêu vào quần áo, túi xách những bông hoa đủ màu sắc để tươi trẻ và không "đụng hàng".

Theo thông tin báo Dân Việt, nghệ sĩ Ngọc Tuyết sinh năm 1938 tại Hà Nội. Từ nhỏ, bà đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Năm 11 tuổi, bà lần đầu cất tiếng hát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời đến với nghệ sĩ Ngọc Tuyết khi Đoàn Kịch nói Hà Nội tuyển diễn viên. Bà quyết định đăng ký dự thi và vượt qua hơn 3.000 người tham gia năm đó, trở thành một trong 18 thí sinh trúng tuyển.

Những ngày tháng tuổi trẻ, bà tham gia Câu lạc bộ Thanh niên Vọng Đức. Tại đây, bà có cơ hội học hỏi và tiếp xúc với nhiều “cây đại thụ” của làng nghệ thuật Việt Nam như NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Thế Anh, NSND Trung Kiên, NSND Quý Dương…

Diễn viên Ngọc Tuyết 'Người thổi tù và hàng tổng' qua đời - Ảnh 2
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết và nghệ sĩ Văn Hiệp trong phim "Người vác tù và hàng tổng". Ảnh: Báo Dân Việt. 

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ Ngọc Tuyết là vai bà Thìn, bà cô trưởng thôn trong Người thổi tù và hàng tổng. Bên cạnh đó, bà còn được biết đến qua vai bà Tú trong Lập nghiệp, bà đồng bóng buôn bán trong Người đất cảng, cùng nhiều nhân vật duyên dáng, hài hước trong series Gặp nhau cuối tuần.

Nghệ sĩ có thói quen viết lách, thích sáng tác thơ, tản văn. Bà từng chọn những bài thơ tâm đắc, câu chuyện về một số vai diễn để đời, những bức ảnh làm nghề và một số bài báo về mình để in thành cuốn Ngọc Tuyết cười và một thời để nhớ.

Sinh thời, một trong những bài thơ yêu thích của bà là Tâm nguyện, nói về lối sống tự do tự tại: "Sống thanh thản không vay không mượn/ Còn ai nợ không trả cũng cho".

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