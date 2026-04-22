Diễn biến mới nhất vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh: Hoãn phiên phúc thẩm

Hậu trường 22/04/2026 10:33

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa em gái và con gái cố NSƯT Vũ Linh.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 22/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ).

Diễn biến mới nhất vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh: Hoãn phiên phúc thẩm - Ảnh 1
Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trong phần thủ tục, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm việc vắng mặt của UBND phường Cầu Kiệu (tổ chức liên quan) là yếu tố quan trọng. Hội đồng xét xử nhận thấy vụ án phức tạp, sự vắng mặt quan trọng bên trên nên quyết định hoãn phiên tòa.

Phiên tòa sẽ xem xét kháng cáo của các đương sự, gồm bà Võ Thị Hồng Nhung, bà Võ Thị Hồng Loan, cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố nghệ sĩ). Ngoài các bên và luật sư, tòa còn triệu tập 11 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên xử.

Diễn biến mới nhất vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh: Hoãn phiên phúc thẩm - Ảnh 2
Gia đình Hồng Phượng và nghệ sĩ Tiểu Linh (em trai Vũ Linh). Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo thông tin báo Lao Động, trước đó, vụ tranh chấp di sản này đã kéo dài từ tháng 6.2023, sau khi cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Bà Hồng Nhung khởi kiện, yêu cầu hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi và khai nhận di sản của bà Hồng Loan, đồng thời đề nghị xác định lại hàng thừa kế.

Tại phiên tòa sơ thẩm đầu năm 2025, Tòa án Nhân dân TPHCM xác định Hồng Loan là con nuôi hợp pháp của NSƯT Vũ Linh, thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Theo đó, Hồng Loan được hưởng 85% di sản. Tuy nhiên, tòa cũng quyết định chia 15% tài sản cho bà Hồng Nhung do có công chăm sóc gia đình và nghệ sĩ Vũ Linh trong thời gian dài.

Sau phán quyết này, cả hai phía đều có kháng cáo, đưa vụ việc lên cấp phúc thẩm.

Diễn biến mới nhất vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh: Hoãn phiên phúc thẩm - Ảnh 3
Hồng Loan (giữa) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Báo Lao Động. 

Trong đơn kháng cáo, bà Hồng Loan đề nghị không chấp nhận việc chia di sản cho bà Nhung, đồng thời cho rằng việc áp dụng án lệ là chưa phù hợp. Ngược lại, phía bà Hồng Nhung yêu cầu hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi và xác định lại hàng thừa kế.

Việc hoãn phiên tòa lần này khiến vụ án tiếp tục kéo dài, đồng thời cho thấy tính chất phức tạp của tranh chấp. Thời gian mở lại phiên phúc thẩm sẽ được tòa án thông báo trong thời gian tới.

Hồng Loan - con gái nuôi Vũ Linh yêu cầu muốn quản lý phần mộ của cha

Hồng Loan - con gái nuôi Vũ Linh yêu cầu muốn quản lý phần mộ của cha

Ngày 19/7, theo đơn đề nghị gửi Công ty Chánh Phú Hòa (Hoa viên Bình Dương), Hồng Loan - con gái nuôi Vũ Linh có yêu cầu muốn quản lý phần mộ của cha cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Loan Hồng Phượng xét xử phúc thẩm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc 3 ngày liên tiếp tới (23, 24 và 25/4), 3 con giáp một bước trở nên giàu sang, không cần bon chen vẫn phất lên đổi đời

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Chỉ vay 20 triệu, người phụ nữ gánh nợ 400 triệu vì 'phí dịch vụ', 'tiền cà phê' và đáo hạn dây chuyền

Đời sống 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/4-24/4), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Ăn hoa chuối mỗi tuần: Cơ thể bạn sẽ thay đổi kinh ngạc như thế nào?

Dinh dưỡng 56 phút trước
Công an vào cuộc vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung nữ bác sĩ

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi trèo lên cột điện bắt chim

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Đúng 12h30 trưa mai, ngày 23/4, 3 con giáp Thần Tài rót ài lộc, phúc khí sâu dày, bước ra cửa hốt vàng hốt bạc, mang lại sung túc cho gia đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Kinh ngạc trước cảnh tượng ngư dân bắt được con cá măng khổng lồ nặng 100kg

Video 1 giờ 27 phút trước
Diễn biến mới nhất vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh: Hoãn phiên phúc thẩm

Diễn biến mới nhất vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh: Hoãn phiên phúc thẩm

Hậu trường 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' sau ngày 22/4/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Xe buýt lao khỏi đường khi vào cua khuất tầm nhìn, 22 người tử vong thương tâm

Lời kể bất ngờ của nam sinh mất tích hơn 37 giờ tại Tam Đảo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh tiết lộ quá trình chống lại bệnh trầm cảm

Lương Thế Thành lên tiếng về vai diễn gây nhiều tranh cãi ngay trong ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn

Động thái gây chú ý của vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My giữa lùm xùm tình cảm

Doãn Hải My đến sân cổ vũ Đoàn Văn Hậu giữa lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm

NTK Linh San tiết lộ tình trạng hôn nhân của Phạm Hương tại Mỹ

Ngân Hòa chia sẻ về việc mạo hiểm khi trở lại đóng phim 'Bóng ma hạnh phúc'