Diễn biến mới nhất vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh: Hoãn phiên phúc thẩm

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa em gái và con gái cố NSƯT Vũ Linh.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 22/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ). Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh). Ảnh: Báo Dân Trí. Trong phần thủ tục, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm việc vắng mặt của UBND phường Cầu Kiệu (tổ chức liên quan) là yếu tố quan trọng. Hội đồng xét xử nhận thấy vụ án phức tạp, sự vắng mặt quan trọng bên trên nên quyết định hoãn phiên tòa.

Phiên tòa sẽ xem xét kháng cáo của các đương sự, gồm bà Võ Thị Hồng Nhung, bà Võ Thị Hồng Loan, cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố nghệ sĩ). Ngoài các bên và luật sư, tòa còn triệu tập 11 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên xử. Gia đình Hồng Phượng và nghệ sĩ Tiểu Linh (em trai Vũ Linh). Ảnh: Báo Lao Động. Theo thông tin báo Lao Động, trước đó, vụ tranh chấp di sản này đã kéo dài từ tháng 6.2023, sau khi cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Bà Hồng Nhung khởi kiện, yêu cầu hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi và khai nhận di sản của bà Hồng Loan, đồng thời đề nghị xác định lại hàng thừa kế.

Tại phiên tòa sơ thẩm đầu năm 2025, Tòa án Nhân dân TPHCM xác định Hồng Loan là con nuôi hợp pháp của NSƯT Vũ Linh, thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Theo đó, Hồng Loan được hưởng 85% di sản. Tuy nhiên, tòa cũng quyết định chia 15% tài sản cho bà Hồng Nhung do có công chăm sóc gia đình và nghệ sĩ Vũ Linh trong thời gian dài. Sau phán quyết này, cả hai phía đều có kháng cáo, đưa vụ việc lên cấp phúc thẩm. Hồng Loan (giữa) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Báo Lao Động. Trong đơn kháng cáo, bà Hồng Loan đề nghị không chấp nhận việc chia di sản cho bà Nhung, đồng thời cho rằng việc áp dụng án lệ là chưa phù hợp. Ngược lại, phía bà Hồng Nhung yêu cầu hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi và xác định lại hàng thừa kế. Việc hoãn phiên tòa lần này khiến vụ án tiếp tục kéo dài, đồng thời cho thấy tính chất phức tạp của tranh chấp. Thời gian mở lại phiên phúc thẩm sẽ được tòa án thông báo trong thời gian tới.

Hồng Loan - con gái nuôi Vũ Linh yêu cầu muốn quản lý phần mộ của cha Ngày 19/7, theo đơn đề nghị gửi Công ty Chánh Phú Hòa (Hoa viên Bình Dương), Hồng Loan - con gái nuôi Vũ Linh có yêu cầu muốn quản lý phần mộ của cha cô.

