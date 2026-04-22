Tìm người thân của bé gái đi lạc, tâm lý hoảng loạn, không ổn định

Đời sống 22/04/2026 12:09

Sáng 22/4, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết đang khẩn trương tìm người thân cho bé gái đi lạc, tinh thần không ổn định.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 22/4, Công an phường Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết đang khẩn trương xác minh thông tin người thân của một bé gái đi lạc, được phát hiện trong tình trạng tinh thần không ổn định.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một bé gái xuất hiện tại khu vực rạch Cái Nai, khu vực 5, phường Cái Răng. 

Nhận thấy cháu bé có biểu hiện hoảng loạn, không thể cung cấp thông tin cá nhân rõ ràng, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường Cái Răng đã tiếp nhận và đưa cháu bé về chăm sóc. Hiện, sức khỏe của bé ổn định, được hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi trong môi trường an toàn. Tuy nhiên, do tinh thần chưa ổn định nên cháu vẫn chưa thể cung cấp thông tin về gia đình, địa chỉ cư trú hay người thân.

Tìm người thân của bé gái đi lạc, tâm lý hoảng loạn, không ổn định - Ảnh 1

Bé gái đi lạc đang được Công an phường Cái Răng chăm sóc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Công an phường Cái Răng đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính cháu bé, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm sớm tìm được người thân.

Công an phường cũng phát đi thông báo rộng rãi, đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến cháu bé hoặc nhận diện được người thân, hãy nhanh chóng liên hệ để hỗ trợ đưa cháu về với gia đình.

Mọi thông tin liên hệ Công an phường Cái Răng, địa chỉ: số 9, đường số 5, khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô, khu vực 3, phường Cái Răng; số điện thoại: 02923.836205.

Liên tiếp 5 trận động đất được ghi nhận trong sáng 22/4, trong đó 4 trận xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng và 1 trận tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái đi lạc tâm lý hoảng loạn tin moi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

