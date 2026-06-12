Giá vàng đảo chiều tăng mạnh: Vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng đến 5,5 triệu đồng/lượng

Trưa ngày 12/6/2026 giá vàng trong nước tăng vọt trở lại theo đà hồi phục của giá vàng thế giới, lên xấp xỉ 144 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 12/6, các doanh nghiệp kinh doanh vàng công bố giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 139,9 triệu đồng/lượng, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng - tăng 5,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng tăng lên 139,8 triệu đồng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

So với mức thấp nhất trong ngày hôm qua, giá vàng trong nước phục hồi tới gần 8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng thêm 5,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trước đó, báo Thanh Niên đưa tin giá vàng thế giới phục hồi trở lại, lên 4.185 USD/ounce, tăng gần 90 USD sau một ngày. Kim loại quý hồi phục sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công Iran trong ngày hôm qua, chỉ vài giờ sau khi đe dọa sẽ tiến hành thêm các đợt ném bom và bày tỏ mong muốn kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran. Sau quyết định hủy bỏ cuộc tấn công của ông Donald Trump, xác suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12 đã giảm xuống còn 62%, từ mức 69%, theo công cụ CME FedWatch.

Bên cạnh đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 6.6 tăng lên 229.000 đơn, cao hơn mức dự báo 219.000 đơn của Reuters. Dữ liệu mới công bố cũng cho thấy, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự kiến. Trước đó, báo cáo lạm phát tháng 5 của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong ba năm, chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh. khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu tin rằng Fed có thể phải nâng lãi suất vào cuối năm để kiểm soát đà tăng giá. Khảo sát của Reuters cho thấy, phần lớn các chuyên gia kinh tế hiện dự báo Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay, trái ngược với kỳ vọng đầu năm về nhiều đợt giảm lãi suất. Nếu lãi suất tăng sẽ là thông tin kém tích cực đối với kim loại quý.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/6/2026: Bật tăng 3 triệu, vàng SJC vượt mức 140 triệu đồng/lượng Hôm nay, ngày 12/6/2026, giá vàng trên thế giới đã bật tăng nhờ nhu cầu trú ẩn vốn tăng cao trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang.

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