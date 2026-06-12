Giá vàng hôm nay, ngày 12/6/2026: Bật tăng 3 triệu, vàng SJC vượt mức 140 triệu đồng/lượng

Đời sống 12/06/2026 09:51

Hôm nay, ngày 12/6/2026, giá vàng trên thế giới đã bật tăng nhờ nhu cầu trú ẩn vốn tăng cao trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 12/6, giá vàng trong nước bật tăng lên trên 140 triệu đồng. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 3 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng so với cuối ngày hôm qua, đưa chiều mua vào lên 136,4 triệu đồng và bán ra 141,4 triệu đồng. Nếu so với đầu ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 5,4 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng được tăng 3 triệu đồng khi mua vào lên 136,3 triệu đồng và bán ra 141,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC với chiều mua lên 136,7 triệu đồng, bán ra 141,4 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua... Đáng chú ý, chênh lệch giá mua bán vàng miếng và vàng nhẫn tại SJC cũng như các công ty khác vẫn giữ nguyên ở mức kỷ lục 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/6/2026: Bật tăng 3 triệu, vàng SJC vượt mức 140 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng bật tăng 3 triệu đồng chỉ sau một đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 12/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thế giới dao động ở vùng 4.227 USD/ounce, tăng mạnh 147 USD so với mức giá thấp nhất phiên đêm qua (4.080 USD/ounce).

Đà tăng của giá vàng hôm nay chủ yếu phát xuất từ nhu cầu trú ẩn vốn trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, trước khi Tổng thống Donald Trump hủy bỏ các cuộc tấn công đã lên kế hoạch.

Dù lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm (hiện giao dịch quanh mức 4,5%), giúp giá vàng lấy lại đà tăng sau đợt bán tháo hôm trước nhưng các nhà giao dịch vẫn tập trung vào yếu tố bất ổn địa chính trị.

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm gây áp lực mạnh lên thị trường. Bộ Chỉ huy quân sự tối cao Iran tuyên bố đã đóng cửa eo biển này đối với tàu chở dầu và tàu thương mại. Ngược lại, quân đội Mỹ khẳng định tàu thương mại vẫn đi qua tuyến đường thủy này và không có tàu chiến Mỹ nào bị tấn công...

Đầu phiên giao đêm qua, giá dầu thô tăng vọt nhưng sau đó đảo chiều giảm mạnh khi Tổng thống Donald Trump thông báo hủy bỏ các cuộc tấn công Iran và cho biết, các cuộc đàm phán thỏa thuận đang tiến triển tốt.

Các nhà phân tích nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới, tùy thuộc vào tiến triển của đàm phán Mỹ - Iran và các dữ liệu kinh tế sắp công bố từ Mỹ.

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