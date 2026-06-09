Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc

Đời sống 09/06/2026 09:16

Hôm nay, ngày 9/6/2026, giá vàng thế giới tiếp tục đà lao dốc khi giá dầu thô tăng trở lại, làm gia tăng lo ngại lạm phát và lãi suất duy trì ở mức cao.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ACB tăng giá vàng miếng 700.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 138,5 triệu đồng, bán ra 144,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua 500.000 đồng, lên 139 triệu đồng, bán ra đứng ở mức 141 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá vàng khi mua vào ở mức 138,8 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng không thay đổi nhiều khi Công ty SJC mua vào 138,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 138,8 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Người Lao Động, theo dữ liệu giao dịch đêm 8/6 rạng sáng 9/6, giá vàng thế giới hồi phục từ hơn 3.200 USD/ounce lên mốc cao nhất khoảng 4.354 USD rồi lao xuống còn gần 4.327 USD/ounce.

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và kim loại quý. Phiên giao dịch đêm qua diễn ra trong bối cảnh căng thẳng mới giữa Israel và Iran, với các cuộc trao đổi cáo buộc và tuyên bố tạm dừng tấn công sau áp lực ngoại giao từ Mỹ.

Dù vậy, giá dầu thô vẫn tăng mạnh trong phiên, có lúc chạm ngưỡng 98 USD/thùng trước khi thu hẹp đà tăng, phản ánh lo ngại gián đoạn nguồn cung qua tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Thị trường vàng diễn biến khá phức tạp. Rủi ro địa chính trị tại Hormuz và Trung Đông tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vốn an toàn, đồng thời thúc đẩy vai trò phòng ngừa lạm phát của kim loại quý.

Tuy nhiên, đà tăng của dầu thô lại làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng, từ đó thúc đẩy các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất. Yếu tố này tạo áp lực giảm lên giá vàng, do chi phí cơ hội nắm giữ kim loại không sinh lãi trở nên cao hơn.

Các nhà phân tích cho rằng diễn biến giá vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào tình hình Trung Đông và tín hiệu từ cuộc họp của FED sắp tới.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài, vàng vẫn được đánh giá là tài sản phòng thủ dài hạn, dù áp lực ngắn hạn từ lãi suất và đồng USD mạnh có thể tiếp tục gây biến động.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/6/2026: Tiếp tục giảm sâu, SJC giảm xuống dưới 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/6/2026: Tiếp tục giảm sâu, SJC giảm xuống dưới 150 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 8/6/2026, giá vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn sau khi lao dốc không phanh vào cuối tuần trước. Vàng miếng SJC giảm xuống dưới 150 triệu đồng/lượng (bán ra).

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Đời sống 26 phút trước
Hoan hỷ đón nửa cuối năm 2026, 3 con giáp hỷ khí bừng bừng, tài lộ rộng mở, quan lộ thênh thang, ôm cơ ngơi khủng

Hoan hỷ đón nửa cuối năm 2026, 3 con giáp hỷ khí bừng bừng, tài lộ rộng mở, quan lộ thênh thang, ôm cơ ngơi khủng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Cả đời không thèm ăn kiêng, người Nhật vẫn giữ dáng thon gọn nhờ 3 mẹo siêu đơn giản này

Cả đời không thèm ăn kiêng, người Nhật vẫn giữ dáng thon gọn nhờ 3 mẹo siêu đơn giản này

Sống khỏe 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/6-11/6), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/6-11/6), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến

Ngỡ ngàng loại rau rẻ tiền ở chợ Việt có bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, tổ yến

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Từ giữa tháng 6 dương lịch trở đi, 3 con giáp số đỏ chót như son, tiền của không cầu mà được, gặp thời làm giàu, xóa sạch vận đen

Từ giữa tháng 6 dương lịch trở đi, 3 con giáp số đỏ chót như son, tiền của không cầu mà được, gặp thời làm giàu, xóa sạch vận đen

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Ca nô du lịch chìm trên biển Cửa Đại, 19 người được bộ đội cứu sống

Ca nô du lịch chìm trên biển Cửa Đại, 19 người được bộ đội cứu sống

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường

NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Thông tin MỚI vụ cô gái kể gặp 'hiện tượng tâm linh lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ cô gái kể gặp 'hiện tượng tâm linh lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 9/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 9/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6/2026: Chưa thoát đà lao dốc

Tử vi thứ Tư 10/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 10/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/6/2026, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người cha nghẹn ngào tự trách sau khi con gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m

Người cha nghẹn ngào tự trách sau khi con gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Ca nô du lịch chìm trên biển Cửa Đại, 19 người được bộ đội cứu sống

Ca nô du lịch chìm trên biển Cửa Đại, 19 người được bộ đội cứu sống

NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường

NÓNG: Danh tính trình dược viên dùng bột ngô để sản xuất thuốc giả, bán ra thị trường

Thông tin MỚI vụ cô gái kể gặp 'hiện tượng tâm linh lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ cô gái kể gặp 'hiện tượng tâm linh lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Ba cha con thương vong, mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc

Ba cha con thương vong, mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc