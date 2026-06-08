Giá vàng hôm nay, ngày 8/6/2026: Tiếp tục giảm sâu, SJC giảm xuống dưới 150 triệu đồng/lượng

Đời sống 08/06/2026 09:23

Hôm nay, ngày 8/6/2026, giá vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn sau khi lao dốc không phanh vào cuối tuần trước. Vàng miếng SJC giảm xuống dưới 150 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo thông tin VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (vào lúc 8h30' ngày 8/6), SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng hạ 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 145,7-149,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 6/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. 

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/6/2026: Tiếp tục giảm sâu, SJC giảm xuống dưới 150 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới sáng 8/6 biến động mạnh khi giảm 20 USD/ounce, xuống 4.309 USD rồi tăng vọt lên 4.354 USD trước khi đột ngột quay đầu giảm nhanh về mức 4.313 USD. Tình hình Trung Đông căng thẳng trở lại khiến vàng biến động khó lường. Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào Israel. Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm khả quan hơn của Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và những lo ngại về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất đã đẩy giá kim loại quý giảm mạnh.

Đợt bán tháo của các nhà đầu tư gần đây là lời nhắc nhở rằng thị trường tăng giá hiếm khi đi theo đường thẳng. Vàng có thể tiếp tục giảm trong những tuần tới khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẵn sàng nhìn xa hơn quý tới, lý do cơ bản để sở hữu vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Trong tuần này, một số thông tin kinh tế đáng chú ý tại Mỹ được công bố có tác động đến vàng như doanh số bán nhà hiện có, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Ngoài ra, còn có một số thông tin quan trọng khác như cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada, cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)...

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