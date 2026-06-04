Giá vàng hôm nay, ngày 4/6/2026: Tiếp tục đi xuống, chênh lệch mua vào và bán ra 3 triệu đồng

Đời sống 04/06/2026 09:18

Hôm nay, ngày 4/6/2026, giá vàng tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi đồng USD tăng giá và giá dầu thô đi lên do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (4/6), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua khi còn mua vào 153,5 triệu đồng/lượng, bán ra 156,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng (TP.HCM) mua vàng miếng SJC 154 triệu đồng như cuối ngày hôm qua nhưng giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra, xuống 155,7 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 500.000 đồng khi mua vào xuống 153,3 triệu đồng, bán ra 156,3 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều công ty khác vẫn mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/6/2026: Tiếp tục đi xuống, chênh lệch mua vào và bán ra 3 triệu đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 5 giờ ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.435 USD/ounce, giảm khoảng 53 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.488 USD/ounce.

Tuy nhiên, so với cùng thời điểm hôm qua (4.490 USD/ounce), giá vàng hôm nay đã giảm tới 65 USD/ounce.

Đà giảm của giá vàng hôm nay diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô tăng mạnh sau các vụ việc xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Các cuộc đàm phán nhằm mở lại eo biển Hormuz hiện đang đình trệ, khiến thị trường giảm kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong tháng 6.

Giá dầu thô hiện giao dịch quanh mức 95,7 USD/thùng. Sự gia tăng của giá năng lượng đã đẩy lạm phát lên, hỗ trợ đồng USD mạnh hơn và khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức gần 4,5% – yếu tố bất lợi đối với kim loại quý như vàng.

Tác động của tình hình hiện tại đến giá vàng khá phức tạp: rủi ro địa chính trị thúc đẩy nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu tăng cao, đồng USD mạnh và áp lực lạm phát lại tạo sức ép lên giá vàng hôm nay.

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