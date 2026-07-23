Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 9/2024, nhóm đối tượng ngoại tỉnh do Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) cầm đầu đã thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An). Sau khi đi vào hoạt động, đối tượng tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Theo thông tin báo Dân Việt , ngày 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, khởi tố 10 bị can về tội lừa dối khách hàng xảy ra tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) có nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là cố tình “vẽ bệnh”, bố trí từ 3 đến 4 nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nhóm đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, qua đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng quảng cáo dày đặc trên nền tảng mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng những gói khám ban đầu với chi phí rất thấp.

Theo thông tin báo Dân trí, khi có khách hàng đến khám, Vân bố trí từng nhóm từ 3 đến 4 nhân viên tư vấn. Nhóm này giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của khách hàng, thông báo họ có thể bị vô sinh hoặc mắc ung thư nếu không điều trị ngay.

Để khách hàng tin vào thông tin về bệnh do nhóm tư vấn và bác sĩ đưa ra, các đối tượng đã bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Dân Việt.

Thậm chí nhóm người này còn dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung khách hàng, gây đau đớn khiến người bệnh hoang mang, sợ hãi.

Việc tư vấn, “vẽ bệnh” thường được thực hiện ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh. Sau khi tạo áp lực tâm lý, nhóm này buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị lên tới cả chục triệu đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng cảnh sát làm rõ sau khi "vẽ bệnh", đưa ra chi phí điều trị rất cao, các đối tượng chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh vùng kín, cắt bao quy đầu...

Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và đơn vị liên qua kiểm tra, khám xét Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, thu giữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ, phương tiện, dụng cụ liên quan đến hành vi phạm tội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã đưa 35 người có mặt tại phòng khám về trụ sở làm việc.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng. Ảnh: Báo Dân Việt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự. 10 bị can bị khởi tố gồm: Tạ Thị Cẩm Vân; Lê Thị Dung (SN 1983, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Thị Lộc Thịnh (SN 1983, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Tất Tín (SN 1979, trú tại xã Sông Đà, Phú Thọ); Hà Thị Bình (SN 1956, trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa); Đặng Hoàng Hiếu (SN 1983, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An); Bùi Thị Khai (SN 1991, trú tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh); Nguyễn Thanh Mai (SN 1957, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An); Bùi Thị Sinh (SN 1993, trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Trinh (SN 1995, trú tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An).

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc được với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Hiện, nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.