Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng

Đời sống 22/07/2026 09:54

Hôm nay, ngày 22/7/2026, giá vàng trong và ngoài nước đồng loạt tăng. Trong nước, vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng, lên 147 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tại Doji tăng tới 1,3 triệu đồng, chạm 147,5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch 22/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 600.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,5-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với mức chốt hôm qua, mua - bán ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,7-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tăng 37 USD mỗi ounce, lên 4.116 USD. Vàng tăng mạnh do hoạt động mua bù bán khống và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng đã đẩy giá kim loại lên bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và giá dầu thô tăng mạnh do xung đột Mỹ - Iran.

Eo biển Hormuz vẫn mở nhưng giao thông bị cản trở nghiêm trọng do áp lực quân sự tích cực; Các xung đột tại eo biển diễn ra căng thẳng khiến giá dầu tăng, rủi ro lạm phát năng lượng vẫn ở mức cao. Tình hình này đang tác động hai chiều lên vàng: Rủi ro địa chính trị và sự không chắc chắn về lệnh ngừng bắn hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, trong khi giá dầu cao hơn, lợi suất tăng và đồng đô la mạnh hơn thường hạn chế khả năng tăng giá của kim loại quý. Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao các tin tức về lệnh ngừng bắn, thông báo của Cục Dự trữ liên bang (Fed), báo cáo PMI sơ bộ hôm thứ sáu và bất kỳ sự gián đoạn nào nữa đối với các tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz hoặc biển Đỏ. Thế nhưng, các nhà đầu tư bỏ qua yếu tố này, mua vàng để cân bằng trạng thái cho hoạt động bán khống trước đó.

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