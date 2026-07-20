Giá vàng hôm nay, ngày 20/7/2026: Tiếp tục giảm mạnh, SJC về sát 147 triệu/lượng

Đời sống 20/07/2026 09:28

Hôm nay, ngày 20/7/2026 giá vàng tiếp tục giảm khi thế giới chưa hồi phục. Giá vàng miếng SJC giảm trong phiên giao dịch sáng đầu tuần.

Theo thông tin VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, lúc 8h30, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên tuần trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/7/2026: Tiếp tục giảm mạnh, SJC về sát 147 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới biến động mạnh trong sáng đầu tuần theo hình chữ V. Sau khi mở cửa, kim loại quý đã giảm mạnh 36 USD mỗi ounce, xuống 3.982 USD nhưng sau đó đột ngột quay đầu lên lại mức 4.009 USD, giảm 9 USD mỗi ounce. Hiện vàng vẫn giằng co quanh mức giá 4.000 USD/ounce. Các nhà phân tích lưu ý rằng kim loại quý này vẫn dễ bị tổn thương trước áp lực giảm giá hơn nữa do hành động quân sự leo thang ở Trung Đông làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Dù việc giá vàng điều chỉnh giảm gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại hồi tháng giêng đã phản ánh một lượng lớn tin xấu, nhưng bất ổn kéo dài có thể dẫn đến giá vàng giảm thêm nữa. Trong ngắn hạn, những rủi ro chính là lợi suất trái phiếu cao hơn, đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng giảm về việc cắt giảm lãi suất.

Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận ít thông tin công bố như quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng châu Âu (ECB), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, chỉ số PMI sơ bộ toàn cầu của S&P, doanh số bán nhà mới của Mỹ. Với một tuần gần đây có rất ít dữ liệu kinh tế, các nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ đặc biệt nhạy cảm với các tin tức địa chính trị khi cuộc chiến ở Iran vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

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