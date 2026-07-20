6 đối tượng bị cáo buộc mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi từ các tỉnh phía Bắc đưa về Quảng Trị giết mổ, tiêu thụ, tổng cộng hơn 250 tấn.

Theo thông tin VietNamNet, ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", liên quan đường dây thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi với quy mô lớn. Các bị can gồm: Mai Văn Quang (53 tuổi, trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Hà Văn Nghĩa (48 tuổi, trú xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thị Ngọc Hiền (62 tuổi, còn gọi Hoa Châu) và Hoàng Thị Mộng Truyền (54 tuổi, còn gọi Nương), cùng trú tỉnh Quảng Trị, là chủ các lò mổ; Trương Văn Quốc (53 tuổi) và Trần Ngọc Bắc (55 tuổi), là tài xế làm thuê.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhóm đối tượng thu mua lợn có dấu hiệu mắc dịch tả lợn châu Phi từ các tỉnh phía Bắc đưa vào Quảng Trị để giết mổ, tiêu thụ nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Phần lớn heo được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào Quảng Trị tiêu thụ đều nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Báo VietNamNet. Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh, công an địa phương, Trạm chăn nuôi và thú y số 7 tiến hành mật phục, bắt quả tang các bị can khi đang tìm cách sang tay số lợn bệnh từ ô tô chuyên dụng biển số 89A-874.xx qua các xe tải nhỏ tại khu vực Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà cũ và Khu công nghiệp Quán Ngang.

Tại thời điểm kiểm tra, các bị can không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển tổng cộng 172 con heo (trọng lượng gần 10 tấn), trong đó có 2 con đã chết. Lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm, phát hiện 18 con heo trong số này dương tính với dịch tả heo châu Phi. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 2-5/2026, đường dây này đã thu mua lợn có biểu hiện mắc bệnh tại các tỉnh phía Bắc (Bắc Ninh, Hưng Yên...) với giá rẻ, sau đó vận chuyển vào Quảng Trị, giết mổ tại lò mổ Tây Trì rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Theo cơ quan điều tra, tổng lượng lợn mắc dịch tả lợn châu Phi mà các đối tượng đã tiêu thụ lên tới hơn 250 tấn. Những con lợn được thu mua đều có biểu hiện xuất huyết dưới da, mắt đỏ, gầy yếu nhưng vẫn bị giết mổ để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giam Mai Văn Quang, Trần Thị Ngọc Hiền và Hoàng Thị Mộng Truyền; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can còn lại để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

NÓNG: Danh tính các đối tượng trong đường dây tiêu thụ thịt lợn bệnh ở Đồng Nai Công an TP.Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, heo chết không kiểm dịch ra thị trường.

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