Diễn biến mới vụ tai nạn làm 5 người tử vong tại trang trại lợn ở Thanh Hóa

Đời sống 20/07/2026 10:48

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khẩn trương điều tra toàn diện nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 5 người tử vong tại trang trại Dabaco xã Thạch Quảng.

Theo thông tin báo VietNamNet, sau khi xảy ra vụ tai nạn tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng), khiến 5 người tử vong và 2 người đang được cấp cứu tại bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường vụ việc.

Theo báo cáo của UBND xã Thạch Quảng, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V., công nhân Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, thực hiện sửa chữa hệ thống điện tại khu vực bể lọc phân của công ty. Trong quá trình làm việc, anh V. bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt khí, khó thở.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu khẩn trương kiểm tra, điều tra toàn diện hoạt động của trang trại. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu nạn. Tuy nhiên, sau đó nhiều người cũng có biểu hiện ngạt khí và được đưa ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn để cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy. Đến nay, vụ việc đã khiến 5 người tử vong, 2 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại khu vực chăn nuôi của doanh nghiệp.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, ông Cường yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, điều tra toàn diện hoạt động của trang trại, từ công tác quy hoạch, xây dựng, thi công đến việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải; đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Ông Cường cũng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động đang làm việc tại trang trại cũng như lực lượng tham gia điều tra, khắc phục sự cố.

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Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Ảnh: VietNamNet. 

Đối với khu vực hầm biogas và các hố chứa chất thải, lực lượng làm nhiệm vụ phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo đảm an toàn trước khi tiếp cận hiện trường.

Theo báo VNEXpress, Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam, là chủ đầu tư dự án nuôi lợn giống và lợn thương phẩm tại xã Thạch Quảng. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021, tổng vốn 773 tỷ đồng, rộng hơn 50 ha, quy mô 5.600 lợn nái và hơn 158.000 lợn thịt mỗi năm. Trang trại bắt đầu chăn nuôi từ tháng 10/2022.

Sau khi đi vào hoạt động, trang trại nhiều lần bị người dân phản ánh gây ô nhiễm. Tháng 10/2024, Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa bị UBND tỉnh xử phạt hơn 216 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

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Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, làm 5 người tử vong và 2 người khác bị thương.

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