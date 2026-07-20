NÓNG: Dược phẩm Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng vì loạt vi phạm trên nhiều loại thuốc

Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Thanh Đức, Vĩnh Long) do hàng loạt sai phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung Giấy đăng ký lưu hành thuốc và không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi lưu hành đối với các thay đổi lớn, cũng như các thay đổi nhỏ thuộc diện phải phê duyệt, của 10 thuốc.

Các thuốc vi phạm gồm Aecysmux Effer 200, Panalgan Sachet, Ciprofloxacin 500, DCL-Empagliflozin 10mg, Levocef 500, Terpin codein 10, Ovac-20, Nootripam 800, Panalgan Plus, Cotrimxazon 960.

Ngoài ra, đơn vị cũng không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc đối với 8 thuốc. Các thuốc này gồm Aecysmux Effer 200, Panalgan Sachet, Ciprofloxacin 500, DCL-Empagliflozin 10mg, Levocef 500, Nootripam 800, Panalgan Plus, Cotrimxazon 960.

Công ty Dược phẩm Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục Quản lý Dược xác định doanh nghiệp bán thuốc Nootripam 800 (dược chất Piracetam 800mg) cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Bên cạnh đó, công ty cũng không lập báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định trong giai đoạn trước ngày 1/7/2025 và từ ngày 1/7/2025 đến nay.

Một vi phạm khác là không thực hiện kê khai giá đối với 4 mặt hàng thuốc thiết yếu, bao gồm: Levocef 500, Cotrimxazon 960, Ovac-20 và Aecysmux Effer 200.

Với các sai phạm trên, công ty bị xử phạt tổng số tiền là 189 triệu đồng.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long phải nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Danh tính nữ học viên ngất xỉu sau phần thi sát hạch lái xe đạt 90 điểm Sau khi hoàn thành phần thi sát hạch lái xe trong hình với 90/100 điểm, một nữ học viên tại Nghệ An bất ngờ ngất xỉu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-duoc-pham-cuu-long-bi-phat-189-trieu-ong-vi-loat-vi-pham-tren-nhieu-loai-thuoc-764306.html