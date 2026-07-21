Ăn hạt mít có tác dụng gì?

Dinh dưỡng 21/07/2026 05:00

Không chỉ quả mít mà hạt mít cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, vậy ăn hạt mít luộc có tác dụng gì?

Mít là một loại trái cây được tìm thấy ở nhiều nơi trên lãnh thổ các nước Châu Á. Nó đã trở nên phổ biến do hương vị thơm ngon, ngọt ngào và có nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Tuy nhiên, thịt không phải là phần duy nhất của loại trái cây này mà chúng ta có thể ăn - một quả mít có thể chứa 100 – 500 hạt có thể ăn được và bổ dưỡng. Mặc dù chứa các chất dinh dưỡng có lợi nhưng hạt mít thường bị loại bỏ.

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Ảnh minh họa: Internet

Hạt mít cũng cung cấp một lượng nhỏ các khoáng chất như kẽm, sắt, canxi, đồng, kali và magie. Hạt mít có chứa các hợp chất có tác dụng kháng khuẩn, có thể giúp ngăn ngừa ô nhiễm vi khuẩn gây bệnh truyền qua thực phẩm. Những hạt này cũng đã được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ các vấn đề về đường tiêu hóa, mặc dù cần phải nghiên cứu thêm để xác minh những lợi ích tiềm năng này.

Ăn hạt mít có tác dụng gì?

Hạt mít có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như: giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa thiếu máu nhờ giàu chất xơ, sắt, vitamin B. Ngoài ra, hạt mít còn tốt cho tim mạch, xương, cung cấp năng lượng, có tính kháng khuẩn, kháng viêm và có thể hỗ trợ làm đẹp da.

Thúc đẩy tiêu hóa, chống táo bón: Hạt mít nhỏ bé nhưng giàu chất xơ. Ăn 4 - 5 hạt mít cung cấp 2 - 2,5g chất xơ thúc đẩy tiêu hóa, tăng khả năng co bóp của nhu động ruột để tống chất thải ra ngoài. Chất xơ còn có vai trò cân bằng hệ vi sinh đường ruột, làm nguồn thức ăn nuôi dưỡng lợi khuẩn. Ăn hạt mít luộc hoặc các món ăn từ hạt mít giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm chứng táo bón.

Ăn hạt mít có tác dụng gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kháng khuẩn và tăng miễn dịch: Trong Đông y, hạt mít được điều chế cùng các loại thảo dược khác để tạo thành bài thuốc chữa tiêu chảy. Công dụng này đến từ lớp màng phủ bên ngoài của hạt mít. Nó chứa các hạt nhỏ hoạt động như những tác nhân kháng khuẩn. Theo nghiên cứu và thử nghiệm, ăn hạt mít có thể chống lại các vi khuẩn thông thường như E.coli.

Giảm nồng độ cholesterol trong máu: Hàm lượng chất xơ dồi dào và các chất chống oxy hóa trong hạt mít có tác dụng điều hòa cholesterol. Chúng ức chế và làm giảm cholesterol có hại, cải thiện cholesterol có lợi. Điều này đã được các nhà khoa học kết luận sau khi nghiên cứu ở chuột thí nghiệm. Với công dụng này, ăn hạt mít sẽ điều hòa huyết áp, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và hỗ trợ chức năng của tim.

Chống lại gốc tự do gây ung thư: Saponin, flavonoid và phenolic là các chất chống oxy hóa đã được khoa học chứng minh có tác dụng chống lại gốc tự do. Gốc tự do là tác nhân tấn công gây đột biến gen và tăng nguy cơ ung thư. Theo nghiên cứu trên ống nghiệm, chiết xuất hạt mít ngăn chặn được 61% sự hình thành mạch máu ung thư. Các chất chống oxy hóa còn giúp chữa lành tổn thương ở ADN, ngăn ngừa di căn.

Ăn hạt mít có tác dụng gì? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng hạt mít 

Mặc dù hạt mít có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng cũng cần lưu ý một số điều khi sử dụng để tránh gặp phải các tác dụng phụ không mong muốn:

- Hạt mít chứa lượng tinh bột cao, do đó nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng hoặc kiểm soát lượng đường huyết, nên cân nhắc về lượng hạt mít tiêu thụ để tránh ảnh hưởng đến cân nặng và đường huyết.

- Chất xơ trong hạt mít tuy tốt cho hệ tiêu hóa nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

- Một số người có thể bị dị ứng với hạt mít, đặc biệt nếu có tiền sử dị ứng với các loại hạt khác. Khi sử dụng lần đầu, nên thử với lượng nhỏ để theo dõi phản ứng cơ thể.

- Không nên ăn sống hạt mít vì hạt mít sống có chứa các chất độc hại, có thể gây hại cho sức khỏe. 

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