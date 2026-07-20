Nhìn xù xì đầy lông nhưng là 'siêu trái cây' giúp khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Dinh dưỡng 20/07/2026 11:30

Quả kiwi là một nguồn dinh dưỡng dồi dào với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chỉ cần biết cách ăn quả kiwi, bạn sẽ có thể hỗ trợ sức khỏe và tinh thần tối ưu, giúp cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày mà ngay cả chính bạn cũng không thể ngờ.

Kiwi chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Chỉ cần một ½ cốc kiwi mỗi ngày, tương đương 1 quả kiwi cỡ trung bình (100-120g), cung cấp hơn 100% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Trái kiwi cũng là nguồn cung cấp chất xơ, kali và chất chống oxy hóa dồi dào. Chất xơ trong vỏ trái cây đặc biệt tốt cho tiêu hóa và có thể giúp giảm mức cholesterol. Bằng cách kết hợp loại trái cây thơm ngon này vào chế độ ăn uống, bạn có thể tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh và tươi trẻ mỗi ngày.

Nhìn xù xì đầy lông nhưng là 'siêu trái cây' giúp khỏe bên trong, đẹp bên ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quà kiwi đối với sức khỏe 

Giàu Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch

Nếu bạn nghĩ cam hay chanh là vua Vitamin C thì kiwi sẽ khiến bạn bất ngờ. Hàm lượng Vitamin C dồi dào trong quả kiwi đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích thích sự sản sinh và hoạt động của các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể xây dựng lá chắn vững chắc để chống lại các loại vi khuẩn, virus gây bệnh cảm cúm, viêm họng khi thời tiết thay đổi.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa ưu

Kiwi là loại quả duy nhất có chứa actinidin - một loại enzyme tự nhiên có khả năng phá vỡ các cấu trúc protein khó tiêu (như protein trong thịt, cá, sữa) cực kỳ hiệu quả. Ăn kiwi sau bữa ăn nhiều đạm giúp bạn tránh được tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan dồi dào trong kiwi còn làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.

Nhìn xù xì đầy lông nhưng là 'siêu trái cây' giúp khỏe bên trong, đẹp bên ngoài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện giấc ngủ, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng ăn 1-2 quả kiwi trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng có thể cải thiện rõ rệt chất lượng giấc ngủ. Khả năng này đến từ hàm lượng serotonin cao trong kiwi - một chất dẫn truyền thần kinh giúp làm dịu não bộ, giảm căng thẳng và điều hòa chu kỳ giấc ngủ của bạn.

Kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim mạch

Lượng kali dồi dào trong kiwi giúp cân bằng điện giải và làm giãn mạch máu, từ đó điều hòa huyết áp ổn định. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, ăn 2-3 quả kiwi mỗi ngày giúp làm giảm nguy cơ đông máu cục bộ và giảm lượng chất béo trung tính (triglyceride) trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch hiệu quả.

Nhìn xù xì đầy lông nhưng là 'siêu trái cây' giúp khỏe bên trong, đẹp bên ngoài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dưỡng làn da căng mịn, chống lão hóa

Đối với phái đẹp, kiwi là một "vũ khí" trẻ hóa làn da tự nhiên. Vitamin C có trong kiwi là thành phần bắt buộc để cơ thể tổng hợp collagen - chất giữ cho da luôn săn chắc, đàn hồi và làm mờ các nốt thâm mụn. Ngoài ra, Vitamin E trong quả kiwi còn giúp cấp ẩm, bảo vệ da trước tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường.

Cách ăn quả kiwi chuẩn

Trên thực tế có rất nhiều cách ăn quả kiwi. Bạn có thể gọt vỏ ăn, hoặc bổ đôi quả kiwi rồi dùng muỗng nạo phần cơm quả ăn, hoặc cắt nhỏ, trộn với yaourt, trang trí cho nhiều loại bánh, hoặc chế biến thành món salad sữa trái cây. Nếu bạn lo lắng về việc làm mất hàm lượng vitamin C trong trái cây, hãy tránh cắt nhỏ và để kiwi quá lâu trong không khí. Quả Kiwi cũng chứa các enzym có thể làm mềm các loại trái cây khác, vì vậy tốt nhất bạn nên thêm nó vào món salad hoặc các món ăn khác sau cùng.

Nhìn xù xì đầy lông nhưng là 'siêu trái cây' giúp khỏe bên trong, đẹp bên ngoài - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng còn khuyến khích nếu được bạn có thể ăn kiwi luôn vỏ như ăn táo (tất nhiên là phải rửa thật sạch kiwi, chà xát cho sạch lớp lông bên ngoài) do chất xơ có trong lớp vỏ rất tốt cho sức khỏe.

Chọn kiwi đúng cách 

Khi chọn quả kiwi, bạn nên lấy những quả chắc tay, không có vết mềm hoặc vết thâm. Quả Kiwi cũng nên có mùi ngọt ngào. Nếu quả quá mềm hoặc có mùi chua thì có thể quả đã chín quá. Kích thước không nói lên chất lượng, vì vậy đừng bỏ qua những quả nhỏ hơn nếu chúng đạt các tiêu chí tươi ngon.

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