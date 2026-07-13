Công dụng của ổi đối với sức khỏe 

Dinh dưỡng 13/07/2026 11:30

Ổi là loại trái cây quen thuộc, giàu dinh dưỡng và phổ biến ở các nước nhiệt đới. Nhưng liệu bạn có biết mỗi ngày ăn 1 quả ổi có tác dụng gì?

Không chỉ là món ăn vặt thơm ngon, ổi còn chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và khoáng chất, mang lại lợi ích vượt trội cho sức khỏe. Từ việc tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa đến giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, ổi thực sự là một "siêu thực phẩm" dễ tìm trong tự nhiên.

Công dụng của ổi đối với sức khỏe  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của ổi đối với sức khỏe 

Giảm nguy cơ phát triển ung thư: Ổi chứa nhiều hợp chất chống lại quá trình hình thành khối u như quercitin, lycopene, vitamin C và các polyphenol khác nhau. Chúng hoạt động như những chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra trong cơ thể có thể gây ra sự phát triển ung thư. Trên thực tế, có nhiều nhà khoa học đã chứng minh được tiềm năng ngăn ngừa ung thư vú, tuyến tiền liệt, ruột kết, phổi và da của ổi.

Giúp cải thiện hệ thống miễn dịch: Ổi là một loại trái cây giàu vitamin C (thậm chí còn giàu hơn cả cam), nó có hàm lượng vitamin C cao gấp hai lần so với nhu cầu sinh học. Ăn nhiều ổi có thể cải thiện hệ thống miễn dịch giúp cơ thể tránh xa các mầm bệnh và nhiễm trùng.

Chứa các đặc tính chống lão hóa: Ổi chứa nhiều vitamin A và C. Bên cạnh đó, chúng còn chứa các chất chống oxy hóa chẳng hạn như carotene và lycopene giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các nếp nhăn. Mặc dù tuổi già là một giai đoạn tự nhiên mà bất cứ ai đều phải đối mặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta có thể kéo dài quá trình này bằng cách ăn ổi thường xuyên hơn.

Công dụng của ổi đối với sức khỏe  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp răng khỏe mạnh: Ổi có thể hỗ trợ điều trị viêm nướu, viêm lợi hoặc loét miệng. Đây là loại trái cây chức nhiều vitamin giúp cải thiện tình trạng sâu răng.

Ăn bao nhiêu ổi 1 ngày là đủ?

Bạn đã được giải đáp về việc ăn ổi nhiều có tốt cho sức khỏe không nhưng chưa biết ăn ổi như thế nào là nhiều? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong một ngày bạn chỉ nên ăn 1 - 2 quả ổi có trọng lượng vừa phải, chia làm nhiều bữa thay vì ăn liền lúc. Có những quả ổi to nặng tới 300g thì chỉ cần ăn 1 quả/ngày là đủ. Ăn nhiều ổi là bạn ăn 3 quả/ngày trở lên và ngày nào cũng ăn như vậy.

Ai nên hạn chế hoặc thận trọng khi ăn ổi?

Không phải ai cũng phù hợp để ăn ổi tự do. Dưới đây là những nhóm cần lưu ý:

Công dụng của ổi đối với sức khỏe  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh thận mạn tính: Do ổi giàu kali, việc tích tụ kali trong máu (tăng kali máu) có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Người có dạ dày yếu, dễ đầy hơi, tiêu chảy: Nên bỏ hạt và chỉ ăn phần thịt mềm. Tránh ăn ổi xanh (chưa chín) vì chứa nhiều tanin – dễ gây táo bón hoặc kích ứng niêm mạc dạ dày.

Bệnh nhân tiểu đường: Dù ổi có chỉ số đường huyết (GI) thấp (~30–40), vẫn nên kiểm soát khẩu phần – khoảng ½ đến 1 quả/lần, ăn kèm protein hoặc chất béo lành để làm chậm hấp thu đường.

Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: Hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, dễ bị hóc hạt hoặc rối loạn tiêu hóa nếu ăn quá nhiều.

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