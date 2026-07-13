Giá xăng dầu ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh

Đời sống 13/07/2026 09:51

Giá xăng dầu hôm nay 13/7: Giá xăng dầu thế giới đồng loạt tăng. Dầu WTI vượt 74 USD/thùng; dầu Brent lên mốc 79 USD/thùng.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (13/7), giá dầu thế giới được điều chỉnh tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h49' ngày 13/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 78,52 USD/thùng, tăng 3,3% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 73,81 USD/thùng, tăng 3,36% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran cùng với quyết định của Washington về việc thu hồi giấy phép chung cho phép bán dầu của Iran.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, trong khi Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công đáp trả các cơ sở của Mỹ tại các quốc gia trên khắp vùng Vịnh. Động thái này làm dấy lên lo ngại xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Hiện lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên lo ngại rằng ngay cả những gián đoạn nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến thị trường nhiên liệu toàn cầu.

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Giá xăng dầu thế giới đồng loạt tăng. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Thêm vào đó, sự gián đoạn trong hệ thống lọc dầu toàn cầu và xuất khẩu nhiên liệu của Mỹ đã làm nguồn cung dầu thêm khan hiếm, khiến giá dầu tăng mạnh trở lại.

Tại Mỹ, nhiều nhà máy lọc dầu đã ngừng hoạt động, gây thêm áp lực lên nguồn cung dầu của nước này.

Lượng tồn kho tại vùng Vịnh Mexico của Mỹ, nơi sản xuất phần lớn nguồn cung sản phẩm lọc dầu cho nước này, đã giảm xuống còn 76,4 triệu thùng vào tuần trước, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 82,3 triệu thùng.

Trong tuần trước, giá dầu thô trên thị trường quốc tế tăng mạnh. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng 3,89 USD/thùng, đóng cửa tuần ở mức 76,01 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI tăng 2,63 USD/thùng, kết tuần ở mức 71,4 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tuần này được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh và có xu hướng tăng. Nếu căng thẳng vẫn tiếp diễn và lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn một nửa so với thời điểm trước xung đột, giá dầu có thể được hỗ trợ ở mức cao.

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (13/7) được áp dụng giá bán như sau:

Theo thông tin báo VTC News, từ chiều 9/7, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 539 đồng/lít, không cao hơn 19.191 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 412 đồng/lít, không cao hơn 20.003 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 569 đồng/lít, không cao hơn 21.745 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 318 đồng/kg, không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 0 đồng/lít; dầu mazut: 200 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Nóng: Giá xăng dầu giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít

Nóng: Giá xăng dầu giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (28/5) được điều chỉnh giảm mạnh. Trong đó, giá xăng RON95 giảm tới gần 1.300 đồng/lít

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