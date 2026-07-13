Giá vàng hôm nay, ngày 13/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC mất tới 1 triệu đồng/lượng

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm từ 800.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý, Công ty Doji mua vào 144,5 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 145,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Theo thông tin báo Thanh Niên , công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng. ACB cũng giảm mỗi lượng 1 triệu đồng, mua vào 146 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm mỗi lượng vàng miếng 500.000 đồng, mua vào 146 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua 800.000 đồng, xuống 145,5 triệu đồng, bán ra giảm 1 triệu đồng, còn 148,9 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tuần qua có thời điểm tăng lên mức cao nhất tuần 4.202 USD/ounce khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz thúc đẩy nhu cầu trú ẩn.

Đà tăng nhanh chóng suy yếu do giá dầu leo thang, làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Áp lực bán gia tăng trong hai phiên giữa tuần sau khi biên bản cuộc họp của Fed cho thấy nhiều quan chức vẫn lo ngại lạm phát cao và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá không hạ nhiệt.

Giá vàng có lúc giảm xuống mức thấp nhất tuần là 4.021 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng mạnh.

Sang phiên thứ Năm, giá vàng phục hồi nhờ đồng USD suy yếu và thị trường điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 7.

Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 4.120 USD/ounce, giảm hơn 1,4% so với cuối tuần trước.

Sau một tuần giao dịch trầm lắng do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ, thị trường hướng sự chú ý vào hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Tâm điểm là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 và hai phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Giới đầu tư cũng sẽ theo dõi chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dữ liệu thị trường nhà ở cùng quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) để đánh giá triển vọng lãi suất và xu hướng của giá vàng.