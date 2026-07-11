Sale hè bùng nổ lên đến 50%++ toàn ngành hàng tại Điện Máy Xanh

Đời sống 11/07/2026 10:04

Hòa cùng mùa mua sắm giữa năm, Điện Máy Xanh triển khai chương trình khuyến mãi, mang đến cơ hội sở hữu các sản phẩm gia dụng chính hãng với mức ưu đãi lên đến 50%++. Chương trình áp dụng xuyên suốt tháng 7 cho nhiều ngành hàng từ bình giữ nhiệt, đồ dùng nhà bếp đến thiết bị chăm sóc cá nhân, đáp ứng nhu cầu mua sắm, nâng cấp không gian sống trong mùa hè.

Sale hè bùng nổ lên đến 50%++ toàn ngành hàng tại Điện Máy Xanh - Ảnh 1

Deal hot lên đến 50%++ đã đổ bộ

Giữa sức nóng mùa hè, hàng loạt deal sốc chính thức được tung ra. Đặc biệt, nhiều sản phẩm được áp dụng mức giá sàn chưa từng có với số lượng có hạn, mang đến cơ hội săn deal hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Sale hè bùng nổ lên đến 50%++ toàn ngành hàng tại Điện Máy Xanh - Ảnh 2

Bắt trọn nhịp sống năng động mùa hè

Mùa hè là thời điểm bình giữ nhiệt không thể thiếu khi đi học, đi làm, tập luyện hay du lịch. Bắt kịp xu hướng này, mặt hàng LocknLock ưu đãi từ 20% đến 50% cho nhiều dòng bình và ly giữ nhiệt được yêu thích.

Sale hè bùng nổ lên đến 50%++ toàn ngành hàng tại Điện Máy Xanh - Ảnh 3

Nổi bật là dòng TACTFLOW với lớp phủ gốm sứ cao cấp giúp giữ trọn hương vị thức uống và khả năng giữ lạnh lên đến 15 giờ.

Bên cạnh đó, Fold Grip Tumbler gây ấn tượng với tay cầm gập thông minh cùng thiết kế hiện đại, tiện lợi, phù hợp để đồng hành trong mọi hoạt động hằng ngày, cho ngày hè thêm năng động. Ngoài ra, còn nhiều sản phẩm bình giữ nhiệt LocknLock hấp dẫn khác cũng đã có mặt tại Điện Máy Xanh.

Nâng tầm gian bếp hiện đại

Không gian bếp ngày càng được nhiều gia đình chú trọng đầu tư, kéo theo nhu cầu lựa chọn các sản phẩm gia dụng có độ bền cao, an toàn và tiện dụng.

Thấu hiểu nhu cầu này của khách hàng, tại Điện Máy Xanh tung mặt hàng LocknLock với nhiều ưu đãi hấp dẫn đến 49% cho nhóm sản phẩm nồi chảo, mang đến giải pháp nâng cấp gian bếp với chi phí hợp lý.

 Sale hè bùng nổ lên đến 50%++ toàn ngành hàng tại Điện Máy Xanh - Ảnh 4

Sở hữu thiết kế hiện đại, chất liệu bền bỉ cùng khả năng truyền nhiệt hiệu quả, các sản phẩm nồi chảo LocknLock đáp ứng tốt nhu cầu nấu nướng hằng ngày, đồng thời mang đến trải nghiệm vào bếp tiện lợi và thoải mái hơn.

Công nghệ chăm sóc cá nhân chuẩn Hàn

Diện mạo chỉn chu không chỉ giúp gia tăng sự tự tin mà còn mang đến cảm giác thoải mái để tận hưởng trọn vẹn những chuyến du lịch hay buổi hẹn.

Các “siêu phẩm" chăm sóc cá nhân và thiết bị làm đẹp sẽ sớm có mặt tại gian hàng Điện Máy Xanh trong tháng 7 này. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu máy sấy tóc thế hệ mới, bộ đôi máy triệt lông lạnh IPL, tăm nước, bàn chải điện LocknLock,... với mức giảm lên đến 38%. Ứng dụng công nghệ làm đẹp chuẩn Hàn, các sản phẩm mang đến trải nghiệm chăm sóc cá nhân tiện lợi, hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.

Sale hè bùng nổ lên đến 50%++ toàn ngành hàng tại Điện Máy Xanh - Ảnh 5

Không chỉ các sản phẩm nổi bật kể trên, nhiều mặt hàng khác sẽ đồng loạt áp dụng ưu đãi hấp dẫn trong suốt tháng 7, mang đến cơ hội để người tiêu dùng dễ dàng sở hữu các sản phẩm gia dụng chính hãng với mức giá hợp lý.

Khách hàng còn an tâm mua sắm với hệ thống phân phối rộng khắp của Điện Máy Xanh, chính sách bảo hành và hậu mãi lên đến 24 tháng đối với các sản phẩm điện máy.

Ghé ngay cửa hàng Điện Máy Xanh gần nhất hoặc truy cập trang ngay website Điện Máy Xanh đặt hàng online  để không bỏ lỡ cơ hội săn ưu đãi hấp dẫn.

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