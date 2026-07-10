Người phụ nữ bước xuống xe rồi nằm giữa đường cao tốc bất chấp nguy hiểm khiến dân mạng xôn xao

Video ghi lại cảnh một người phụ nữ bước xuống từ một chiếc xe tải màu trắng khi đang di chuyển trên đường cao tốc ở Trung Quốc. Sau đó, người này đi ra làn đường giữa và nằm trên mặt đường bất chấp dòng người qua lại.
Video 2 giờ 30 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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