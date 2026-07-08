Đi cho bò ăn, người đàn ông bị sư tử tấn công kinh hoàng khiến người xem thót tim

Một người chăn gia súc đã bị thương nặng sau khi bị con sư tử tấn công ở huyện Bhavnagar, bang Gujarat, Ấn Độ, vào sáng 5/7. Một clip về vụ việc, được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy con sư tử ghì chặt người đàn ông xuống đất trong khi dân làng cố gắng xua đuổi con vật một cách tuyệt vọng.
Video 1 giờ 23 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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