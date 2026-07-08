Tài xế ô tô bị nhóm người đàn ông chặn xe dùng vũ lực mở cửa xe và hành hung tài xế

Một gia đình đang đi trên xe ô tô trên đường cao tốc Bengaluru–Mysuru, Ấn Độ, đã bị tấn công sau khi nhóm người chặn xe và hành hung họ. Vụ việc, được ghi lại bằng camera hành trình của một chiếc xe đi phía sau, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Video 2 giờ 24 phút trước

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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