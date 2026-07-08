Hai người đàn ông dàn dựng vụ ngã xe để đánh lạc hướng người đàn ông đi bộ rồi cướp điện thoại trong túi áo nạn nhân

Một vụ cướp tại Saroornagar, Hyderabad, Ấn Độ, đã gây ra mối lo ngại rộng rãi sau khi 2 người đàn ông bị cáo buộc dàn dựng vụ tai nạn giao thông để đánh cắp chiếc điện thoại từ người đi đường.

Video 1 giờ 37 phút trước 1 giờ 37 phút trước Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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