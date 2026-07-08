Trong 2 tháng tới, 3 con giáp này lộc về như bão lũ, vận khí tăng ngùn ngụt, một bước lên hương, công danh rạng rỡ, đào hoa khởi sắc

Trong 2 tháng tới, sự nghiệp của tuổi Tỵ có nhiều may mắn. Đặc biệt là những người làm quan, sắp bầu cử, thi cử, học hành sẽ thuận lợi hơn. Con giáp này nên tranh thủ ngày này để khai trương, mở hàng, đăng ký đi thi lấy may.

Về mặt tình cảm, con giáp này làm gì cũng có người giúp đỡ. Thái độ sống của tuổi Tỵ quá tốt khiến mọi người thích nói chuyện với bản mệnh. Nhờ vậy, bản mệnh cũng có được điểm cộng trong mắt cấp trên.

Vận tiền bạc cũng may mắn. Nói về độ ham kiếm tiền thì khó ai qua được tuổi Tỵ. Con giáp này luôn tâm niệm chỉ có làm mới có ăn nên không dựa dẫm ai bao giờ, đồng tiền bản mệnh làm ra luôn luôn được chi tiêu đúng đắn.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 2 tháng tới, tuổi Thìn được Chính Ấn soi chiếu, công danh sự nghiệp là điểm sáng nổi bật của bạn trong ngày hôm nay. Con giáp này thể hiện được tài năng lãnh đạo và quản lý của mình, thông qua đó được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Năng lực được đánh giá đúng tầm cũng giúp bạn sớm đạt được mục tiêu thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc, người làm công việc cố định hoàn toàn có thể yên tâm với thu nhập hiện tại, nhất là khi sự nghiệp của bạn đang tiến triển ổn định. Trong khi đó, những người tuổi Thìn theo nghiệp kinh doanh cũng có thể có cơ hội kiếm tiền trong ngày thứ 7 này nhưng nếu không quyết đoán thì chẳng thu được gì cả.

Thổ khí vượng có thể gây ức chế tinh thần khiến tâm trạng của Thìn khá thất thường, tuy nhiên bạn cũng không nên để điều đó ảnh hưởng tới mối quan hệ với nửa kia. Đối phương không có nghĩa vụ phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực từ bạn, bạn nên rạch ròi vấn đề này.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 2 tháng tới, Tam Hội xuất hiện, cơ hội gặp quý nhân của người tuổi Hợi tăng lên rõ rệt. Vận trình sự nghiệp có điềm báo cát lành. Bản mệnh thể hiện rõ mình rất có trách nhiệm với công việc hiện tại, không ngần ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nhờ vậy nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn còn có thể được quý nhân chỉ đường dẫn lối để tìm kiếm tài lộc về nhà. Chuyện hợp tác làm ăn suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, Hợi có thêm động lực để theo đuổi những dự định ấp ủ trong thời gian sắp tới, song vẫn nên tìm hiểu kĩ trước khi quyết định nhé.

Song, do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên tình cảm đôi lứa vướng phải không ít trục trặc. Cả hai đều là người nóng tính và có cá tính riêng nên chẳng ai chịu nhường ai, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình chỉ vì cái tôi quá lớn.

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