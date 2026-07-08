Bạch Lộc có động thái đáng chú ý khi Vương Sở Nhiên chia sẻ về học vấn

Sao quốc tế 08/07/2026 13:17

Đoạn video ghi lại phản ứng của Bạch Lộc trong một chương trình thực tế đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ từ vài giây xuất hiện trên sóng, nữ diễn viên tiếp tục đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về biểu cảm và thái độ khi tham gia cuộc trò chuyện.

Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi mới đây, Vương Sở Nhiên cùng một số khách mời hào hứng nhắc đến quãng thời gian học đại học, trường lớp và những kỷ niệm thời sinh viên. Trong khi các nghệ sĩ trao đổi khá sôi nổi, Bạch Lộc lại ngồi phía sau, ít tham gia cuộc trò chuyện và dành phần lớn thời gian nhìn vào điện thoại.

Khoảnh khắc ngắn này nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số cư dân mạng cho rằng Bạch Lộc tỏ ra trầm lặng vì không có nhiều trải nghiệm đại học để chia sẻ. Thậm chí, có ý kiến nhận định chủ đề học vấn khiến nữ diễn viên trở nên lạc lõng giữa các khách mời.

Bạch Lộc có động thái đáng chú ý khi Vương Sở Nhiên chia sẻ về học vấn - Ảnh 1

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng việc đánh giá tâm lý hay cảm xúc của một nghệ sĩ chỉ qua vài giây hình ảnh là thiếu cơ sở. Theo họ, các chương trình thực tế thường được ghi hình trong thời gian dài và trải qua quá trình biên tập trước khi phát sóng. Vì vậy, một biểu cảm hoặc hành động riêng lẻ chưa đủ để phản ánh chính xác trạng thái hay thái độ của người trong cuộc.

Cuộc tranh luận càng thu hút sự chú ý khi Bạch Lộc bị đặt lên bàn cân với Vương Sở Nhiên. Trong tập phát sóng, Vương Sở Nhiên được nhiều khán giả nhận xét có ngoại hình nổi bật, giao tiếp tự nhiên và tạo không khí thoải mái khi trò chuyện. Sự tương phản này khiến Bạch Lộc tiếp tục trở thành tâm điểm của những cuộc so sánh, từ ngoại hình, học vấn đến khả năng hòa nhập trong tập thể.

Bạch Lộc có động thái đáng chú ý khi Vương Sở Nhiên chia sẻ về học vấn - Ảnh 2

Bên cạnh những bình luận trái chiều, không ít người lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng con đường học vấn không phải là thước đo duy nhất để đánh giá một người, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật, nơi thành công còn đến từ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và sự nỗ lực bền bỉ.

Đây cũng không phải lần đầu Bạch Lộc trở thành chủ đề bàn tán vì những khoảnh khắc trong chương trình thực tế. Trước đó, cô thường được yêu mến bởi hình ảnh hoạt bát và hài hước. Chính vì vậy, mỗi khi xuất hiện với vẻ trầm lặng hơn thường ngày, nữ diễn viên lại dễ trở thành đối tượng của những suy đoán và tranh cãi trên mạng xã hội.

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế

Mới đây, những bài đăng chỉ trích việc Bạch Lộc dùng diễn viên đóng thế trong bộ phim Hoa ngữ “Mạc Ly” ở các cảnh võ thuật và uống trà đã thu hút sự quan tâm, bàn luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế

Bạch Lộc và Ngu Thư Hân cùng trở lại, cuộc đua càng thêm gay cấn

Bạch Lộc và Ngu Thư Hân cùng trở lại, cuộc đua càng thêm gay cấn

'Mạc Ly' của Bạch Lộc khép lại với cái kết được nhiều khán giả tán thưởng

'Mạc Ly' của Bạch Lộc khép lại với cái kết được nhiều khán giả tán thưởng

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn

Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 47 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 2 giờ 14 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?