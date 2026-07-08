Bạch Lộc có động thái đáng chú ý khi Vương Sở Nhiên chia sẻ về học vấn

Đoạn video ghi lại phản ứng của Bạch Lộc trong một chương trình thực tế đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ từ vài giây xuất hiện trên sóng, nữ diễn viên tiếp tục đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về biểu cảm và thái độ khi tham gia cuộc trò chuyện.

Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi mới đây, Vương Sở Nhiên cùng một số khách mời hào hứng nhắc đến quãng thời gian học đại học, trường lớp và những kỷ niệm thời sinh viên. Trong khi các nghệ sĩ trao đổi khá sôi nổi, Bạch Lộc lại ngồi phía sau, ít tham gia cuộc trò chuyện và dành phần lớn thời gian nhìn vào điện thoại. Khoảnh khắc ngắn này nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số cư dân mạng cho rằng Bạch Lộc tỏ ra trầm lặng vì không có nhiều trải nghiệm đại học để chia sẻ. Thậm chí, có ý kiến nhận định chủ đề học vấn khiến nữ diễn viên trở nên lạc lõng giữa các khách mời.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng việc đánh giá tâm lý hay cảm xúc của một nghệ sĩ chỉ qua vài giây hình ảnh là thiếu cơ sở. Theo họ, các chương trình thực tế thường được ghi hình trong thời gian dài và trải qua quá trình biên tập trước khi phát sóng. Vì vậy, một biểu cảm hoặc hành động riêng lẻ chưa đủ để phản ánh chính xác trạng thái hay thái độ của người trong cuộc.

Cuộc tranh luận càng thu hút sự chú ý khi Bạch Lộc bị đặt lên bàn cân với Vương Sở Nhiên. Trong tập phát sóng, Vương Sở Nhiên được nhiều khán giả nhận xét có ngoại hình nổi bật, giao tiếp tự nhiên và tạo không khí thoải mái khi trò chuyện. Sự tương phản này khiến Bạch Lộc tiếp tục trở thành tâm điểm của những cuộc so sánh, từ ngoại hình, học vấn đến khả năng hòa nhập trong tập thể. Bên cạnh những bình luận trái chiều, không ít người lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng con đường học vấn không phải là thước đo duy nhất để đánh giá một người, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật, nơi thành công còn đến từ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và sự nỗ lực bền bỉ. Đây cũng không phải lần đầu Bạch Lộc trở thành chủ đề bàn tán vì những khoảnh khắc trong chương trình thực tế. Trước đó, cô thường được yêu mến bởi hình ảnh hoạt bát và hài hước. Chính vì vậy, mỗi khi xuất hiện với vẻ trầm lặng hơn thường ngày, nữ diễn viên lại dễ trở thành đối tượng của những suy đoán và tranh cãi trên mạng xã hội.

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế Mới đây, những bài đăng chỉ trích việc Bạch Lộc dùng diễn viên đóng thế trong bộ phim Hoa ngữ “Mạc Ly” ở các cảnh võ thuật và uống trà đã thu hút sự quan tâm, bàn luận.

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