Vương Sở Nhiên gây ấn tượng với nhan sắc cổ trang trong dự án mới

Không chỉ tạo được ấn tượng nhờ tạo hình, Phù Sinh Vật Ngữ còn thu hút sự chú ý khi quy tụ hai gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ là Vương Sở Nhiên và Trần Triết Viễn. Sự kết hợp giữa nữ diễn viên được đánh giá cao về ngoại hình và nam thần sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo được kỳ vọng sẽ tạo nên phản ứng hóa học hấp dẫn trên màn ảnh.

Trong loạt ảnh được ê-kíp công bố, Vương Sở Nhiên diện trang phục nhu quần màu đỏ rực, kết hợp kiểu tóc búi cao và phụ kiện hoa mẫu đơn cài tóc. Thiết kế trang phục mang cảm hứng từ phong cách thời Đường – Tống giúp nữ diễn viên tôn lên gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo cùng thần thái đài các. Nhiều khán giả nhận xét góc nghiêng nổi bật và khí chất của cô đặc biệt phù hợp với những vai diễn cổ trang có màu sắc huyền bí.

Dự án cũng gây chú ý khi được cầm trịch bởi đạo diễn Dịch Quân, người từng tham gia thực hiện nhiều bộ phim cổ trang được đánh giá cao về hình ảnh và chất lượng sản xuất. Với kinh nghiệm xây dựng bối cảnh cùng phong cách hình ảnh giàu tính thẩm mỹ, bộ phim được kỳ vọng mang đến những khung hình mãn nhãn cho khán giả.

Phù Sinh Vật Ngữ được chuyển thể từ tiểu thuyết kỳ ảo cùng tên của tác giả Sa La Song Thụ. Tác phẩm từng tạo được sức hút lớn trên thị trường sách Trung Quốc và được xem là một trong những tiểu thuyết nổi bật thuộc dòng huyền huyễn, bách yêu.

Phim lấy bối cảnh trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử như thời Đường và thời Tống, kết hợp yếu tố thần thoại với những câu chuyện giàu màu sắc tâm linh. Dự án đã chính thức bấm máy từ tháng 4 tại phim trường Hoành Điếm để phục vụ quá trình sản xuất và hậu kỳ.

Khác với nhiều tác phẩm tiên hiệp quen thuộc, Phù Sinh Vật Ngữ được xây dựng theo cấu trúc nhiều câu chuyện độc lập. Mỗi tập phim là một mảnh ghép xoay quanh những số phận khác nhau trong thế giới yêu quái và con người.

Nhân vật trung tâm là một xà yêu đã tu luyện hàng nghìn năm, che giấu thân phận bằng vỏ bọc bà chủ quán trà. Thay vì nhận tiền, cô dùng những chén trà đặc biệt để đổi lấy ký ức và những câu chuyện sâu kín của khách ghé quán. Từ đó, hàng loạt bí mật về nhân duyên, chấp niệm và những mối ân oán kéo dài qua nhiều kiếp dần được hé lộ.

Bên dưới lớp vỏ kỳ ảo, bộ phim còn khai thác các chủ đề về nhân quả, sự tha thứ và những biến chuyển trong lòng người. Với nội dung giàu màu sắc huyền bí, cùng sự góp mặt của Vương Sở Nhiên và Trần Triết Viễn, Phù Sinh Vật Ngữ đang được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án cổ trang đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới.