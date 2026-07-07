Lâm Canh Tân được nhận xét có tính cách trái ngược hình tượng trên màn ảnh

Không cần những màn tung hứng được chuẩn bị sẵn hay cố gắng tạo "mảng miếng", Lâm Canh Tân vẫn liên tục mang đến tiếng cười bằng những phản ứng rất đời thường. Nhiều khán giả nhận xét anh đã biến vai trò khách mời thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của chương trình.

Lâm Canh Tân đang nhận được nhiều sự chú ý sau khi xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình thực tế Pretty Battle. Dù chỉ góp mặt trong một tập phát sóng, nam diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội nhờ tính cách hài hước, tự nhiên và hoàn toàn trái ngược với hình tượng lạnh lùng, điềm tĩnh thường thấy trên màn ảnh.

Khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất là ở trò chơi suy luận tìm "nội gián". Ngay từ đầu, Lâm Canh Tân liên tục bị các khách mời khác nghi ngờ và trở thành mục tiêu chất vấn. Càng cố giải thích mình vô tội, anh lại càng khiến mọi người thêm nghi ngờ. Những biểu cảm bối rối, bất lực nhưng vẫn giữ bình tĩnh của nam diễn viên tạo nên hàng loạt tình huống hài hước, khiến khán giả thích thú.

Dù cuối cùng bị loại khỏi trò chơi vì hiểu lầm, Lâm Canh Tân vẫn giữ thái độ vui vẻ, sẵn sàng chấp nhận kết quả và tiếp tục hòa mình vào không khí chương trình. Sự thoải mái này được nhiều người đánh giá là yếu tố giúp tập phát sóng trở nên sôi động và giàu tính giải trí hơn.

Bên cạnh đó, màn tung hứng giữa Lâm Canh Tân và nghệ sĩ Quản Lạc cũng tạo nhiều tiếng cười. Trong khi nhiều người xem anh là hình mẫu nam thần, Quản Lạc lại liên tục trêu chọc và thẳng thắn phủ nhận sức hút của nam diễn viên. Sự đối lập trong cách tương tác, cùng những màn đối thoại "lệch sóng", mang đến nhiều khoảnh khắc dí dỏm cho chương trình.

Sau khi tập phát sóng lên sóng, nhiều khán giả cho rằng sức hút của Lâm Canh Tân không nằm ở việc cố gắng gây cười mà đến từ sự chân thật và phản ứng tự nhiên. Anh sẵn sàng để bản thân trở thành đối tượng bị trêu đùa nếu điều đó giúp chương trình hấp dẫn hơn. Chính sự gần gũi, hài hước và không ngại "lăn xả" đã giúp nam diễn viên ghi điểm mỗi khi tham gia các chương trình giải trí, đồng thời cho thấy một hình ảnh đời thường khác hẳn vẻ nghiêm nghị trong các vai diễn quen thuộc.