Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Được quảng bá là dự án S+ hoành tráng, nhưng “Băng hồ trọng sinh” nhận điểm số thấp đến khó tin từ khán giả. Làn sóng chấm 1 sao dày đặc gần như “đánh sập” bộ phim, có thể xem thảm họa truyền hình đầu tiên của năm 2026.

Mới đây, nhiều bộ phim Hoa ngữ mới phát sóng đang đồng loạt mở điểm trên Douban. Trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ khá ảm đạm, điểm số của các bộ phim nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Gây tranh luận nhiều nhất là “Sở Kiều truyện 2: Băng hồ trọng sinh” có sự tham gia của dàn diễn viên Hoàng Dương Điền Điềm, Lý Quân Nhuệ, Trương Khang Lạc, Hạ Mộng chỉ nhận được 3,2 điểm với 8.500 lượt đánh giá.

Dàn diễn viên gốc gồm Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Lý Thấm đều không trở lại. Thay vào đó, nhà sản xuất để nữ diễn viên trẻ Hoàng Dương Điềm Điềm đảm nhận vai nữ chính Sở Kiều - một nhân vật đòi hỏi khí chất mạnh mẽ - khiến khán giả châm biếm Sở Kiều trong phần 2 là “tướng quân em bé”, mặc giáp như “trẻ con mặc đồ người lớn”.

Bên cạnh đó, xây dựng nhân vật chưa đủ chiều sâu cũng là điểm trừ lớn. Các tuyến vai chính thiếu sự phát triển rõ ràng về tâm lý, trong khi tuyến phụ không tạo được dấu ấn. Điều này khiến câu chuyện trở nên nhạt nhòa, khó tạo sự đồng cảm từ khán giả.

Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số phân cảnh bị nhận xét là thiếu cảm xúc, chưa thể hiện được nội tâm nhân vật. Trong khi đó, yếu tố hình ảnh - vốn là điểm mạnh của dòng phim cổ trang cũng không đủ nổi bật để bù đắp cho những hạn chế về nội dung.

Phần kỹ xảo và bối cảnh bị cho là chưa đạt kỳ vọng. Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe với các sản phẩm cùng thể loại, việc đầu tư chưa tương xứng khiến bộ phim khó cạnh tranh với những dự án cùng thời điểm.

Việc "Băng hồ trọng sinh" nhận điểm thấp phản ánh rõ xu hướng khán giả không còn dễ dãi với các tác phẩm “ăn theo” trào lưu. Thay vào đó, người xem đòi hỏi cao hơn về kịch bản, diễn xuất và tổng thể sản xuất.

So với các phim cùng thời điểm như “Bạch nhật đề đăng” hay “Nguyệt lân ỷ kỷ”, sự chênh lệch điểm số cho thấy khoảng cách rõ rệt về chất lượng. Điều này cũng là bài học cho các nhà làm phim trong việc đầu tư nghiêm túc hơn nếu muốn chinh phục khán giả hiện đại.