Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Sao quốc tế 19/04/2026 10:15

Trong loạt phim truyền hình Hoa ngữ phát sóng gần đây, 'Băng hồ trọng sinh' gây chú ý khi nhận mức điểm chỉ 3,2/10 điểm Douban.

Mới đây, nhiều bộ phim Hoa ngữ mới phát sóng đang đồng loạt mở điểm trên Douban. Trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ khá ảm đạm, điểm số của các bộ phim nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Gây tranh luận nhiều nhất là “Sở Kiều truyện 2: Băng hồ trọng sinh” có sự tham gia của dàn diễn viên Hoàng Dương Điền Điềm, Lý Quân Nhuệ, Trương Khang Lạc, Hạ Mộng chỉ nhận được 3,2 điểm với 8.500 lượt đánh giá.

Được quảng bá là dự án S+ hoành tráng, nhưng “Băng hồ trọng sinh” nhận điểm số thấp đến khó tin từ khán giả. Làn sóng chấm 1 sao dày đặc gần như “đánh sập” bộ phim, có thể xem thảm họa truyền hình đầu tiên của năm 2026.

“Băng hồ trọng sinh” dẫm trúng hầu hết các “vết xe đổ” của dòng phim sản xuất nhiều phần.

Dàn diễn viên gốc gồm Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Lý Thấm đều không trở lại. Thay vào đó, nhà sản xuất để nữ diễn viên trẻ Hoàng Dương Điềm Điềm đảm nhận vai nữ chính Sở Kiều - một nhân vật đòi hỏi khí chất mạnh mẽ - khiến khán giả châm biếm Sở Kiều trong phần 2 là “tướng quân em bé”, mặc giáp như “trẻ con mặc đồ người lớn”.

Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân - Ảnh 1

Bên cạnh đó, xây dựng nhân vật chưa đủ chiều sâu cũng là điểm trừ lớn. Các tuyến vai chính thiếu sự phát triển rõ ràng về tâm lý, trong khi tuyến phụ không tạo được dấu ấn. Điều này khiến câu chuyện trở nên nhạt nhòa, khó tạo sự đồng cảm từ khán giả.

Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số phân cảnh bị nhận xét là thiếu cảm xúc, chưa thể hiện được nội tâm nhân vật. Trong khi đó, yếu tố hình ảnh - vốn là điểm mạnh của dòng phim cổ trang cũng không đủ nổi bật để bù đắp cho những hạn chế về nội dung.

Phần kỹ xảo và bối cảnh bị cho là chưa đạt kỳ vọng. Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe với các sản phẩm cùng thể loại, việc đầu tư chưa tương xứng khiến bộ phim khó cạnh tranh với những dự án cùng thời điểm.

Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân - Ảnh 2

Việc "Băng hồ trọng sinh" nhận điểm thấp phản ánh rõ xu hướng khán giả không còn dễ dãi với các tác phẩm “ăn theo” trào lưu. Thay vào đó, người xem đòi hỏi cao hơn về kịch bản, diễn xuất và tổng thể sản xuất.

So với các phim cùng thời điểm như “Bạch nhật đề đăng” hay “Nguyệt lân ỷ kỷ”, sự chênh lệch điểm số cho thấy khoảng cách rõ rệt về chất lượng. Điều này cũng là bài học cho các nhà làm phim trong việc đầu tư nghiêm túc hơn nếu muốn chinh phục khán giả hiện đại.

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Thị trường phim truyền hình Hoa ngữ năm 2025 chứng kiến nhiều tranh luận xoay quanh việc sử dụng các diễn viên nam lưu lượng cao trong vai chính nhưng thời lượng lên hình lại hạn chế đến mức gây tranh cãi.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Quân Nhuệ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Động thái gây chú ý của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa khi vướng tin hẹn hò

Động thái gây chú ý của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa khi vướng tin hẹn hò

Phim mới của Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ chưa lên sóng đã gây tranh cãi

Phim mới của Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ chưa lên sóng đã gây tranh cãi

Dù đẹp đôi và diễn xuất tốt, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ vẫn bị đạo diễn phim chê điều này

Dù đẹp đôi và diễn xuất tốt, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ vẫn bị đạo diễn phim chê điều này

Nên duyên lần 2 ở phim "Cửu trọng tử", Lý Quân Nhuệ bất ngờ tiết lộ về Mạnh Tử Nghĩa

Nên duyên lần 2 ở phim "Cửu trọng tử", Lý Quân Nhuệ bất ngờ tiết lộ về Mạnh Tử Nghĩa

Hé lộ tiền thù lao của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau khi 'Cửu trọng tử' thành công vượt kì vọng

Hé lộ tiền thù lao của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau khi 'Cửu trọng tử' thành công vượt kì vọng

TIN MỚI NHẤT

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy

Dinh dưỡng 28 phút trước
Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Đời sống 42 phút trước
Thần Tài trao lộc sau ngày 19/4/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài trao lộc sau ngày 19/4/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù sau ngày 19/4/2026

3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù sau ngày 19/4/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 19/4/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 19/4/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, vận may thấm vào người, một bước lên đời

Đúng ngày mai, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, vận may thấm vào người, một bước lên đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 19/4/2026, càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 19/4/2026, càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 20h ngày 19/4/2026, 3 con giáp có vận kim tiền, hóa Rồng hóa Phượng, đứng đầu danh sách phát Tài phát Lộc

Đúng 20h ngày 19/4/2026, 3 con giáp có vận kim tiền, hóa Rồng hóa Phượng, đứng đầu danh sách phát Tài phát Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Người cha bỏ quên con gái 2 tuổi tử vong trên xe có phải chịu trách nhiệm pháp lý?

Người cha bỏ quên con gái 2 tuổi tử vong trên xe có phải chịu trách nhiệm pháp lý?

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 19/4/2026, 3 con giáp TIỀN SẼ RƠI TRÚNG ĐẦU’, giàu sang đố ai sánh lại, cuộc đời sang trang

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 19/4/2026, 3 con giáp TIỀN SẼ RƠI TRÚNG ĐẦU’, giàu sang đố ai sánh lại, cuộc đời sang trang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao phim ngôn tình 'Mật Ngữ kỷ' trung niên toàn những gương mặt quen?

Vì sao phim ngôn tình 'Mật Ngữ kỷ' trung niên toàn những gương mặt quen?

Hà Nhuận Đông lên tiếng về hình tượng 'chiến tướng son phấn' của Trương Lăng Hách

Hà Nhuận Đông lên tiếng về hình tượng 'chiến tướng son phấn' của Trương Lăng Hách

Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lên tiếng chuyện 'không muốn có con' suốt 9 năm qua

Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lên tiếng chuyện 'không muốn có con' suốt 9 năm qua

Dương Mịch gây tranh luận khi vào vai thiếu nữ trong phim mới

Dương Mịch gây tranh luận khi vào vai thiếu nữ trong phim mới

Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn

Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng