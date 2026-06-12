Facebook, Messenger gặp sự cố diện rộng, tài sản tỷ phú Mark Zuckerberg 'bốc hơi' hàng tỷ USD

Khi mở Messenger, cô tiếp tục được báo "Vui lòng đảm bảo bạn có quyền đối với ứng dụng này", trong khi danh sách cuộc trò chuyện không tải đầy đủ và việc gửi - nhận tin nhắn diễn ra chập chờn.

Theo thông tin VNExpress , khoảng 20h50, Hải Yến (Hà Nội) mở ứng dụng Facebook nhưng nhận thấy toàn bộ nội dung trên trang cá nhân biến mất. Thay vì hiển thị bài đăng, danh sách bạn bè hay thông tin tài khoản, ứng dụng chỉ hiện ảnh đại diện, ảnh bìa cùng thông báo: "Đã xảy ra lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối và thử lại".

Ghi nhận từ nhiều người dùng khác cho thấy sự cố xuất hiện trên cả phiên bản web và ứng dụng di động. Khi truy cập Facebook, một số tài khoản chỉ nhìn thấy logo Facebook hoặc giao diện trống, trong khi bảng tin (News Feed), danh sách thông báo và các bài viết không thể tải.

"Tôi tưởng mạng Internet gặp trục trặc nhưng các ứng dụng khác vẫn hoạt động bình thường", cô cho biết.

Trên điện thoại, nhiều tài khoản chỉ có ảnh đại diện, ảnh bìa cùng thông báo lỗi hệ thống. Trong khi đó, trên máy tính, một số cho biết nền tảng hiện logo hoặc giao diện trắng mà không tải được nội dung. Tin nhắn gửi đi chậm, không hiển thị trạng thái đã gửi, không tải được lịch sử trò chuyện hoặc xuất hiện các thông báo lỗi bất thường.

Tình trạng xảy ra với cả ba sản phẩm lớn của Meta tại Việt Nam, gồm Facebook, Messenger và Instagram.

Theo ghi nhận của trang theo dõi sự cố trực tuyến DownDetector phiên bản Việt Nam, lượng báo lỗi Facebook tăng đột biến vào khoảng 20h45, vượt 2.000 phản ánh trong vài phút. Tuy nhiên, bản quốc tế của công cụ này không có sự gia tăng bất thường về số lượng báo cáo trên phạm vi toàn cầu.

Theo thông tin báo Dân Trí, trong phiên giao dịch 12/6, cổ phiếu Meta, công ty mẹ của Facebook, giảm 0,85% xuống còn 563,67 USD/cổ phiếu.

Theo dữ liệu mới nhất từ Forbes, khối tài sản ròng của CEO Meta Mark Zuckerberg giảm 865 triệu USD, còn 195,3 tỷ USD. Với số tài sản này, nhà sáng lập Facebook đang đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes.

Còn theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, CEO Meta sở hữu 202 tỷ USD, giảm gần 1 tỷ USD và cũng ở vị trí thứ 4 của xếp hạng.

Hiện Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về sự cố.