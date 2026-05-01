Những lý do khiến iPhone 15 vẫn là chiếc điện thoại đáng mua nhất hiện nay

Thiết bị sử dụng phần khuyết Dynamic Island hình viên thuốc, thay thế hoàn toàn cho thiết kế tai thỏ cũ. Cải tiến này trên máy có tích hợp tính năng hoạt động trực tiếp giúp hiển thị thông tin thuận tiện. Hạn chế nhỏ của màn hình iPhone 15 là tần số quét 60Hz cố định, không có khả năng thay đổi linh hoạt như các dòng mới.

Mẫu điện thoại iPhone 15 được trang bị màn hình OLED kích thước 6.1 inch. Độ sáng của máy đạt mức 1000 nit ở điều kiện thường và có thể tăng lên đến 2000 nit khi dùng ngoài trời nắng.

Về ngoại hình, chiếc điện thoại sử dụng khung nhôm xước và mặt lưng kính nhám. Tổng thể thiết kế này mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và có nhiều nét tương đồng với các thế hệ ra mắt sau này. Máy sử dụng cổng sạc USB-C thông dụng, dễ dàng dùng chung cáp với các thiết bị như MacBook hay tai nghe AirPods .

Ảnh iPhone 15 Pro Max.

Nâng cấp mạnh mẽ từ hệ thống camera

Hệ thống camera trên mẫu iPhone 15 duy trì chất lượng tốt trong năm 2026. Đây là phiên bản tiêu chuẩn đầu tiên được trang bị ống kính chính độ phân giải 48 megapixel.

Sự thay đổi về phần cứng nhiếp ảnh mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét, cho ra kết quả tương đương với nhiều dòng máy đời mới. Camera của iPhone 15 hỗ trợ tính năng thu phóng quang học 2x chi tiết và khả năng thu phóng kỹ thuật số tối đa lên đến 10x.

Thiết bị có khả năng quay video độ phân giải 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây. Điểm thiếu sót so với các dòng máy mới là iPhone 15 không có camera trước góc rộng chuyên dụng để chụp ảnh ngang khi cầm dọc. Tuy nhiên, camera trước 12 megapixel vẫn hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ chụp ảnh sắc nét.

Hiệu năng xử lý và hỗ trợ phần mềm

Sức mạnh của chiếc iPhone 15 được cung cấp từ con chip A16 cùng bộ nhớ RAM 6GB. Dù đã ra mắt được vài năm, cấu hình này vẫn đủ khả năng xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày của người dùng.

Về mặt phần mềm, điện thoại iPhone 15 hiện đang chạy trên phiên bản hệ điều hành iOS 26. Dựa vào chính sách hỗ trợ dài hạn của hãng, người dùng có thể nhận thêm khoảng ba đến bốn năm cập nhật hệ điều hành lớn.

Một điểm người dùng cần lưu ý là iPhone 15 không hỗ trợ các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Dù vậy, bạn vẫn có thể trải nghiệm các công cụ AI thông qua nhiều ứng dụng bên thứ ba tải về từ cửa hàng ứng dụng.

Khả năng tối ưu chi phí hiệu quả

Chi phí để sở hữu iPhone 15 trên thị trường hiện dao động trong khoảng 17,99 triệu đồng, đây sẽ là một khoản chi tiêu hợp lý. Nhìn chung, với thiết kế hiện đại, camera chất lượng cao và cổng kết nối tiện lợi, iPhone 15 vẫn là một thiết bị đáng để bạn đầu tư.

