Những lý do khiến iPhone 15 vẫn là chiếc điện thoại đáng mua nhất hiện nay

Tin nóng 19/05/2026 09:00

iPhone 15 hiện vẫn mang đến một trải nghiệm sử dụng liền mạch. Mẫu điện thoại này tạo ra một giá trị vô cùng thuyết phục cho người dùng trong năm 2026. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết từ màn hình, camera đến hiệu năng để xem liệu iPhone 15 có còn là một sản phẩm mà bạn nên lựa chọn.

Màn hình hiển thị và thiết kế thân máy

Mẫu điện thoại iPhone 15 được trang bị màn hình OLED kích thước 6.1 inch. Độ sáng của máy đạt mức 1000 nit ở điều kiện thường và có thể tăng lên đến 2000 nit khi dùng ngoài trời nắng.

Thiết bị sử dụng phần khuyết Dynamic Island hình viên thuốc, thay thế hoàn toàn cho thiết kế tai thỏ cũ. Cải tiến này trên máy có tích hợp tính năng hoạt động trực tiếp giúp hiển thị thông tin thuận tiện. Hạn chế nhỏ của màn hình iPhone 15 là tần số quét 60Hz cố định, không có khả năng thay đổi linh hoạt như các dòng mới.

Về ngoại hình, chiếc điện thoại sử dụng khung nhôm xước và mặt lưng kính nhám. Tổng thể thiết kế này mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và có nhiều nét tương đồng với các thế hệ ra mắt sau này. Máy sử dụng cổng sạc USB-C thông dụng, dễ dàng dùng chung cáp với các thiết bị như MacBook hay tai nghe AirPods.

Những lý do khiến iPhone 15 vẫn là chiếc điện thoại đáng mua nhất hiện nay - Ảnh 1

Ảnh iPhone 15 Pro Max.

Nâng cấp mạnh mẽ từ hệ thống camera

Hệ thống camera trên mẫu iPhone 15 duy trì chất lượng tốt trong năm 2026. Đây là phiên bản tiêu chuẩn đầu tiên được trang bị ống kính chính độ phân giải 48 megapixel.

Sự thay đổi về phần cứng nhiếp ảnh mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét, cho ra kết quả tương đương với nhiều dòng máy đời mới. Camera của iPhone 15 hỗ trợ tính năng thu phóng quang học 2x chi tiết và khả năng thu phóng kỹ thuật số tối đa lên đến 10x.

Thiết bị có khả năng quay video độ phân giải 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây. Điểm thiếu sót so với các dòng máy mới là iPhone 15 không có camera trước góc rộng chuyên dụng để chụp ảnh ngang khi cầm dọc. Tuy nhiên, camera trước 12 megapixel vẫn hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ chụp ảnh sắc nét.

Hiệu năng xử lý và hỗ trợ phần mềm

Sức mạnh của chiếc iPhone 15 được cung cấp từ con chip A16 cùng bộ nhớ RAM 6GB. Dù đã ra mắt được vài năm, cấu hình này vẫn đủ khả năng xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày của người dùng.

Về mặt phần mềm, điện thoại iPhone 15 hiện đang chạy trên phiên bản hệ điều hành iOS 26. Dựa vào chính sách hỗ trợ dài hạn của hãng, người dùng có thể nhận thêm khoảng ba đến bốn năm cập nhật hệ điều hành lớn.

Một điểm người dùng cần lưu ý là iPhone 15 không hỗ trợ các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Dù vậy, bạn vẫn có thể trải nghiệm các công cụ AI thông qua nhiều ứng dụng bên thứ ba tải về từ cửa hàng ứng dụng.

Khả năng tối ưu chi phí hiệu quả

Chi phí để sở hữu iPhone 15 trên thị trường hiện dao động trong khoảng 17,99 triệu đồng, đây sẽ là một khoản chi tiêu hợp lý. Nhìn chung, với thiết kế hiện đại, camera chất lượng cao và cổng kết nối tiện lợi, iPhone 15 vẫn là một thiết bị đáng để bạn đầu tư.

Thế Giới Di Động tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại thị trường Việt Nam, cung cấp các sản phẩm điện thoại thông minh với mức giá đang rất tốt. Khách hàng có thể dễ dàng mua sắm thiết bị thông qua chương trình hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất.

Hệ thống cam kết quy trình xét duyệt hồ sơ nhanh gọn và hoàn toàn không phát sinh thêm bất kỳ chi phí ẩn nào trong suốt quá trình thanh toán.

Bắt giám đốc đứng sau "bài thuốc gia truyền 3 đời"

Bắt giám đốc đứng sau "bài thuốc gia truyền 3 đời"

Toàn, 40 tuổi, ngụ tại Thanh Hóa tự xưng “lương y”, gắn mác “bài thuốc gia truyền 3 đời”, quảng cáo rầm rộ, lừa đảo hàng nghìn nạn nhân, thu lợi bất chính hơn 200 tỷ đồng

Xem thêm
Từ khóa:   iPhone 15 #Bé gái chơi điện thoại

TIN MỚI NHẤT

Mỗi lần lên giường xong chồng lại dúi vào tay tôi 3 triệu, biết được lý do thực sự sau đó tôi rùng mình sốc ngất

Mỗi lần lên giường xong chồng lại dúi vào tay tôi 3 triệu, biết được lý do thực sự sau đó tôi rùng mình sốc ngất

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', sự nghiệp 'gặt hái được quả ngọt', tài lộc tăng tiến vượt bậc

Sau đêm nay, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', sự nghiệp 'gặt hái được quả ngọt', tài lộc tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa trời tối mịt, anh hàng xóm bỗng chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc không tưởng

Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa trời tối mịt, anh hàng xóm bỗng chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc không tưởng

Tâm sự 54 phút trước
Điếng người nghe giọng bố chồng rất lạ qua video call, nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông tôi càng sốc ngất

Điếng người nghe giọng bố chồng rất lạ qua video call, nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông tôi càng sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Cứ mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm lại gõ cửa liên hồi rồi đưa cho tôi một thứ khiến tôi sốc ngất

Cứ mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm lại gõ cửa liên hồi rồi đưa cho tôi một thứ khiến tôi sốc ngất

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo sau rồi sốc ngất với cảnh tượng trước mắt

Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo sau rồi sốc ngất với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp ngày càng may mắn, tài lộc rủng rỉnh, sắm vàng sắm bạc đầy người

Sau ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp ngày càng may mắn, tài lộc rủng rỉnh, sắm vàng sắm bạc đầy người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/5/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/5/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Thương tâm, 5 học sinh cấp 2 đuối nước tử vong ở Phú Thọ

Thương tâm, 5 học sinh cấp 2 đuối nước tử vong ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ cú sốc mất chân, chàng trai 9x tìm lại cuộc sống nhờ nghề truyền thống

Từ cú sốc mất chân, chàng trai 9x tìm lại cuộc sống nhờ nghề truyền thống

Hệ sinh thái Apple 2026: Bộ ba "hoàn mỹ" cho phái đẹp sành điệu

Hệ sinh thái Apple 2026: Bộ ba "hoàn mỹ" cho phái đẹp sành điệu

Bắt giám đốc đứng sau "bài thuốc gia truyền 3 đời"

Bắt giám đốc đứng sau "bài thuốc gia truyền 3 đời"

Vì sao chúng ta vẫn sập bẫy lừa đảo, ai dễ trở thành nạn nhân?

Vì sao chúng ta vẫn sập bẫy lừa đảo, ai dễ trở thành nạn nhân?

4 hiểu lầm tai hại về ắc quy ô tô, đừng đợi đến khi xe “chết máy” mới lo

4 hiểu lầm tai hại về ắc quy ô tô, đừng đợi đến khi xe “chết máy” mới lo

Cha bị kiện vì tự ý tiêu tiền lì xì của con trai 10 tuổi

Cha bị kiện vì tự ý tiêu tiền lì xì của con trai 10 tuổi