NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

Đời sống 18/05/2026 16:02

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi trên toàn quốc loạt sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về công thức và ghi nhãn.

Theo thông tin từ VietNamnNet, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 7 sản phẩm mỹ phẩm của hai công ty do vi phạm quy định về công thức và ghi nhãn sản phẩm.

Trong đó, 3 sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu The Vigo (TP HCM) công bố bị thu hồi có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được phê duyệt. Ba sản phẩm gồm: Laboratorios Babé - Stop Akn Hidratante Reparadora/Stop Akn Repairing Moisturiser; Revision Skincare Retinol Complete 0.5; Ekseption White-Up Sorbet. Đây là những sản phẩm chăm sóc da thuộc phân khúc trung - cao cấp, chủ yếu bán ở spa, clinic da liễu và shop mỹ phẩm.

4 sản phẩm khác bị thu hồi do Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội công bố, do vi phạm quy định về ghi nhãn mỹ phẩm. Các sản phẩm gồm: VT RETI-A REEDLE SHOT 700; Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule; VT CICA COLLAGEN MASK; UNOVE DEEP DAMAGE REPAIR SHAMPOO SWEET BREEZE, đều là mỹ phẩm Hàn Quốc, được bán phổ biến trên các sàn thương mại điện tử.

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VTC News, trước các vi phạm này, doanh nghiệp được yêu cầu thu hồi sản phẩm trên toàn quốc và xử lý theo quy định. Sở Y tế TP Hà Nội và TP HCM giám sát quá trình thu hồi và báo cáo kết quả cho Bộ Y tế trước ngày 15/6.

Thống kê từ Statista, thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt quy mô hơn 2,4 tỷ USD, với 90% là hàng nhập khẩu, đặt ra thách thức lớn trong công tác quản lý chất lượng.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế liên tục thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm kém chất lượng. Mới nhất, 779 sản phẩm kem dưỡng, chống nắng, sữa rửa mặt bị thu hồi toàn quốc do không đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang siết chặt kiểm soát thị trường dược, mỹ phẩm trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và quảng cáo sai sự thật.

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