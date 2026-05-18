Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến "phép màu" này cho sức khỏe

Dinh dưỡng 18/05/2026 11:30

Nhiều người thường nghĩ xoài xanh chỉ là món ăn vặt "vui miệng". Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng xoài xanh mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Xoài xanh bao nhiêu calo?

Xoài xanh là quả xoài chưa chín, thường có ít calo hơn so với xoài chín do chứa ít đường hơn. Xoài xanh bao nhiêu calo? Trong 100g xoài xanh có khoảng 60 - 65 calo. Một quả xoài xanh trung bình nặng khoảng 200 - 300 grams có thể chứa khoảng 100 - 150 calo. Tuy nhiên, hàm lượng calo cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước và loại xoài.

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến 'phép màu' này cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của xoài xanh đối với sức khỏe 

Tốt cho tim mạch: Hàm lượng vitamin B thiết yếu niacin và chất xơ dồi dào trong xoài xanh rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Nó giúp giảm mức cholesterol, cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. 

Thúc đẩy sức khỏe gan: Xoài xanh rất tốt cho sức khỏe gan và điều trị các bệnh về gan. Loại quả này có thể kích thích tiết axit mật và tăng cường hấp thu chất béo bằng cách thanh lọc độc tố ra khỏi cơ thể nếu biết xử dụng đúng cách.

Tốt cho sức khỏe răng miệng: Xoài xanh là một loại quả tuyệt vời giúp loại bỏ hơi thở hôi, điều trị chảy máu nướu răng và giảm nguy cơ sâu răng. Nếu bạn muốn có hàm răng chắc khỏe và sạch sẽ hơn, hãy tìm hiểu cách tận dụng xoài xanh một cách hiệu quả.

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến 'phép màu' này cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch: Các vitamin C, A và dưỡng chất thiết yếu trong xoài xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực, giúp da và tóc khỏe mạnh, đồng thời giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Ăn xoài xanh cũng giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh, ho thông thường…

Kiểm soát các rối loạn máu: Nhiều bằng chứng cho thấy ăn xoài xanh giúp điều chỉnh các rối loạn về máu như thiếu máu, cục máu đông và bệnh máu khó đông. Giàu vitamin C, xoài xanh thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, tăng độ đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ tạo ra các tế bào máu mới.

Kiểm soát cân nặng: Nếu bạn muốn giảm cân, xoài xanh là lựa chọn thực phẩm được ưa chuộng nhất. Xoài xanh với lượng calo và đường tối thiểu giúp kích thích trao đổi chất, tạo cảm giác no lâu và đốt cháy lượng mỡ thừa.

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến 'phép màu' này cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ăn xoài xanh cần biết

Tránh ăn xoài khi đang giảm cân nếu như đang mắc phải các bệnh về dạ dày.

Mỗi ngày chỉ nên ăn 1 quả xoài xanh và ăn 2 – 3 lần/tuần.

Không nên ăn xoài xanh khi đói bụng hoặc vào ban đêm khi đi ngủ.

Không nên ăn những trái xoài quá xanh, quá chua hoặc quá chín. Việc ăn quá nhiều xoài có thể gây đau dạ dày và khó tiêu. Còn những trái xoài quá chín thì đã bị giảm bớt lượng vitamin C.

Người có cơ địa dễ bị nhạy cảm, dị ứng hay người bị bệnh hen suyễn thì không nên ăn xoài.

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến 'phép màu' này cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn mua xoài, nên ưu tiên những quả có màu đều nhau, cầm chắc tay, da căng, phần đầu (gần cuống) nhô lên bao trùm lấy cuống. Đó là những quả xoài đã già, chất lượng đã chín tự nhiên.

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