Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến 'phép màu' này cho sức khỏe

Dinh dưỡng 18/05/2026 11:30

Nhiều người thường nghĩ xoài xanh chỉ là món ăn vặt 'vui miệng'. Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng xoài xanh mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Xoài xanh bao nhiêu calo?

Xoài xanh là quả xoài chưa chín, thường có ít calo hơn so với xoài chín do chứa ít đường hơn. Xoài xanh bao nhiêu calo? Trong 100g xoài xanh có khoảng 60 - 65 calo. Một quả xoài xanh trung bình nặng khoảng 200 - 300 grams có thể chứa khoảng 100 - 150 calo. Tuy nhiên, hàm lượng calo cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước và loại xoài.

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến 'phép màu' này cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của xoài xanh đối với sức khỏe 

Tốt cho tim mạch: Hàm lượng vitamin B thiết yếu niacin và chất xơ dồi dào trong xoài xanh rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Nó giúp giảm mức cholesterol, cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. 

Thúc đẩy sức khỏe gan: Xoài xanh rất tốt cho sức khỏe gan và điều trị các bệnh về gan. Loại quả này có thể kích thích tiết axit mật và tăng cường hấp thu chất béo bằng cách thanh lọc độc tố ra khỏi cơ thể nếu biết xử dụng đúng cách.

Tốt cho sức khỏe răng miệng: Xoài xanh là một loại quả tuyệt vời giúp loại bỏ hơi thở hôi, điều trị chảy máu nướu răng và giảm nguy cơ sâu răng. Nếu bạn muốn có hàm răng chắc khỏe và sạch sẽ hơn, hãy tìm hiểu cách tận dụng xoài xanh một cách hiệu quả.

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến 'phép màu' này cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch: Các vitamin C, A và dưỡng chất thiết yếu trong xoài xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực, giúp da và tóc khỏe mạnh, đồng thời giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Ăn xoài xanh cũng giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh, ho thông thường…

Kiểm soát các rối loạn máu: Nhiều bằng chứng cho thấy ăn xoài xanh giúp điều chỉnh các rối loạn về máu như thiếu máu, cục máu đông và bệnh máu khó đông. Giàu vitamin C, xoài xanh thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, tăng độ đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ tạo ra các tế bào máu mới.

Kiểm soát cân nặng: Nếu bạn muốn giảm cân, xoài xanh là lựa chọn thực phẩm được ưa chuộng nhất. Xoài xanh với lượng calo và đường tối thiểu giúp kích thích trao đổi chất, tạo cảm giác no lâu và đốt cháy lượng mỡ thừa.

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến 'phép màu' này cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ăn xoài xanh cần biết

Tránh ăn xoài khi đang giảm cân nếu như đang mắc phải các bệnh về dạ dày.

Mỗi ngày chỉ nên ăn 1 quả xoài xanh và ăn 2 – 3 lần/tuần.

Không nên ăn xoài xanh khi đói bụng hoặc vào ban đêm khi đi ngủ.

Không nên ăn những trái xoài quá xanh, quá chua hoặc quá chín. Việc ăn quá nhiều xoài có thể gây đau dạ dày và khó tiêu. Còn những trái xoài quá chín thì đã bị giảm bớt lượng vitamin C.

Người có cơ địa dễ bị nhạy cảm, dị ứng hay người bị bệnh hen suyễn thì không nên ăn xoài.

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến 'phép màu' này cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn mua xoài, nên ưu tiên những quả có màu đều nhau, cầm chắc tay, da căng, phần đầu (gần cuống) nhô lên bao trùm lấy cuống. Đó là những quả xoài đã già, chất lượng đã chín tự nhiên.

Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là "vàng ròng" bổ não, ăn sai cách lại hóa "độc dược"

Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là "vàng ròng" bổ não, ăn sai cách lại hóa "độc dược"

Xoài là một trong những loại trái cây nhiệt đới được yêu thích nhất nhờ hương vị thơm ngon, dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu ăn xoài sai cách, cơ thể có thể nhận về những tác dụng phụ không mong muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   xoài xanh dinh dưỡng công dụng của xoài xanh

TIN MỚI NHẤT

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách liền bước đến châm chọc vài câu, tôi không ngờ phải vác mặt sưng húp nhục nhã trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách liền bước đến châm chọc vài câu, tôi không ngờ phải vác mặt sưng húp nhục nhã trở về

Tâm sự gia đình 22 phút trước
"Ăn cơm trước kẻng" rồi xin cưới chạy bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh con mẹ chồng bất ngờ xuất hiện nói một câu khiến tôi sốc

"Ăn cơm trước kẻng" rồi xin cưới chạy bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh con mẹ chồng bất ngờ xuất hiện nói một câu khiến tôi sốc

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Nợ ngập đầu mẹ chồng không cho mượn một đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà lại quay sang vay 20 triệu khiến tôi sốc ngất

Nợ ngập đầu mẹ chồng không cho mượn một đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà lại quay sang vay 20 triệu khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 37 phút trước
Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

Đời sống 44 phút trước
Vừa đi công tác về hí hửng tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết đứng khi em lập tức quỳ rạp xuống thú nhận sự thật chấn động

Vừa đi công tác về hí hửng tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết đứng khi em lập tức quỳ rạp xuống thú nhận sự thật chấn động

Ngoại tình 52 phút trước
Hí hửng rước được cô vợ ngoan hiền về dinh, cưới xong tôi méo mặt phát hiện bản thân tự "đào hố chôn mình"

Hí hửng rước được cô vợ ngoan hiền về dinh, cưới xong tôi méo mặt phát hiện bản thân tự "đào hố chôn mình"

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Bị mẹ người yêu ghét vì chửa trước, cô gái không ngờ tình thế đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một đêm mưa gió

Bị mẹ người yêu ghét vì chửa trước, cô gái không ngờ tình thế đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một đêm mưa gió

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Hí hửng nhận nhẫn kim cương trăm triệu của chồng, vợ trẻ chưa kịp vui mừng đã "điếng người" trước lời chúc đi kèm

Hí hửng nhận nhẫn kim cương trăm triệu của chồng, vợ trẻ chưa kịp vui mừng đã "điếng người" trước lời chúc đi kèm

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/5-20/5), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/5-20/5), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến "phép màu" này cho sức khỏe

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến "phép màu" này cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Kể từ ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mận vào mùa chín rộ: 4 nhóm người tuyệt đối nên tránh xa kẻo "rước họa vào thân"

Mận vào mùa chín rộ: 4 nhóm người tuyệt đối nên tránh xa kẻo "rước họa vào thân"

Bí quyết da hồng, tóc mượt từ "vị thuốc tự nhiên": Vừa bổ máu, dưỡng nhan lại rẻ tiền, dễ kiếm

Bí quyết da hồng, tóc mượt từ "vị thuốc tự nhiên": Vừa bổ máu, dưỡng nhan lại rẻ tiền, dễ kiếm

Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là "vàng ròng" bổ não, ăn sai cách lại hóa "độc dược"

Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là "vàng ròng" bổ não, ăn sai cách lại hóa "độc dược"

Đừng chỉ uống để giải khát: "Siêu đồ uống" này còn là bí quyết sạch mạch máu, khỏe nội tạng cực hay

Đừng chỉ uống để giải khát: "Siêu đồ uống" này còn là bí quyết sạch mạch máu, khỏe nội tạng cực hay

Ngỡ là món ăn chơi rẻ tiền, ai dè củ đậu sở hữu 5 công dụng "vàng" khiến nhiều người ngã ngửa

Ngỡ là món ăn chơi rẻ tiền, ai dè củ đậu sở hữu 5 công dụng "vàng" khiến nhiều người ngã ngửa

Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ