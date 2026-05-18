Gia Lai: Công an vào cuộc xác minh vụ người dân tố “thịt lợn hóa bò”

Đời sống 18/05/2026 10:40

Người mua phản ánh cho rằng khi cho miếng thịt bò trong nước nóng, miếng thịt chuyển sang màu trắng và không còn mùi của thịt bò.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 17/5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra vụ việc người dân phản ánh nghi vấn một quầy bán thịt bò giả.

“Ngay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, lấy mẫu và làm việc với các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc”, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết.

Trước đó, sáng 16/5, một người đàn ông livestream phản ánh quầy bán thịt trên đường Nguyễn Hữu Thọ (cạnh chợ Đầm, phường Quy Nhơn) nghi bán thịt lợn giả thịt bò.

Theo nội dung clip, người mua sau khi chế biến phát hiện phần thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thông thường. Người này cho biết khi nhúng vào nước nóng, miếng thịt chuyển dần sang màu trắng và xuất hiện mùi giống thịt lợn.

Clip cũng ghi lại cảnh khách hàng mang phần thịt còn lại và phần đã nhúng nước nóng chuyển sang màu trắng bợt đến phản ánh với người bán.

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Vợ chồng anh N. mang phần thịt bò nghi làm giả đến phản ánh với chủ quầy bán thịt.  Ảnh: Báo Lao Động.

Anh H.N., người livestream và cũng là người mua cho rằng có thể đây là thịt lợn được tẩm ướp để giả thịt bò nhằm trục lợi. Anh cho rằng nếu đúng sự thật, đây là hành vi đáng lên án vì ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Trao đổi với Lao Động, anh H.N. (trú phường Quy Nhơn) cho biết, sáng cùng ngày, vợ anh mua thịt bò về làm bữa sáng. Tuy nhiên, trong lúc chế biến và sử dụng, gia đình nhận thấy thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thường dùng.

Theo anh N., để kiểm tra, anh cho phần thịt vào bát nước nóng thì thấy thịt chuyển dần sang màu trắng, không còn mùi thịt bò ban đầu mà xuất hiện mùi giống thịt heo.

Bức xúc, vợ chồng anh mang phần thịt chưa chế biến đến phản ánh với chủ quầy. Anh N. cho biết chủ quầy đã đề nghị trả lại tiền và xin không làm lớn chuyện.

"Tôi nghi đây là thịt heo được tẩm ướp để giả thịt bò bán kiếm lời. Nếu đúng sự thật thì hành vi này rất đáng lên án vì ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, nhất là trẻ nhỏ", anh N. nói.

Theo anh N., sau khi vụ việc được anh đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cũng bình luận cho biết từng gặp tình trạng tương tự khi mua thịt tại quầy hàng này. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi gian dối nhằm trục lợi.

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