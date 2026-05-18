Gia Lai: Công an vào cuộc xác minh vụ người dân tố “thịt lợn hóa bò”

Đời sống 18/05/2026 10:40

Người mua phản ánh cho rằng khi cho miếng thịt bò trong nước nóng, miếng thịt chuyển sang màu trắng và không còn mùi của thịt bò.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 17/5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra vụ việc người dân phản ánh nghi vấn một quầy bán thịt bò giả.

“Ngay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, lấy mẫu và làm việc với các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc”, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết.

Trước đó, sáng 16/5, một người đàn ông livestream phản ánh quầy bán thịt trên đường Nguyễn Hữu Thọ (cạnh chợ Đầm, phường Quy Nhơn) nghi bán thịt lợn giả thịt bò.

Theo nội dung clip, người mua sau khi chế biến phát hiện phần thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thông thường. Người này cho biết khi nhúng vào nước nóng, miếng thịt chuyển dần sang màu trắng và xuất hiện mùi giống thịt lợn.

Clip cũng ghi lại cảnh khách hàng mang phần thịt còn lại và phần đã nhúng nước nóng chuyển sang màu trắng bợt đến phản ánh với người bán.

Gia Lai: Công an vào cuộc xác minh vụ người dân tố “thịt lợn hóa bò” - Ảnh 1
Vợ chồng anh N. mang phần thịt bò nghi làm giả đến phản ánh với chủ quầy bán thịt.  Ảnh: Báo Lao Động.

Anh H.N., người livestream và cũng là người mua cho rằng có thể đây là thịt lợn được tẩm ướp để giả thịt bò nhằm trục lợi. Anh cho rằng nếu đúng sự thật, đây là hành vi đáng lên án vì ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Trao đổi với Lao Động, anh H.N. (trú phường Quy Nhơn) cho biết, sáng cùng ngày, vợ anh mua thịt bò về làm bữa sáng. Tuy nhiên, trong lúc chế biến và sử dụng, gia đình nhận thấy thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thường dùng.

Theo anh N., để kiểm tra, anh cho phần thịt vào bát nước nóng thì thấy thịt chuyển dần sang màu trắng, không còn mùi thịt bò ban đầu mà xuất hiện mùi giống thịt heo.

Bức xúc, vợ chồng anh mang phần thịt chưa chế biến đến phản ánh với chủ quầy. Anh N. cho biết chủ quầy đã đề nghị trả lại tiền và xin không làm lớn chuyện.

"Tôi nghi đây là thịt heo được tẩm ướp để giả thịt bò bán kiếm lời. Nếu đúng sự thật thì hành vi này rất đáng lên án vì ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, nhất là trẻ nhỏ", anh N. nói.

Theo anh N., sau khi vụ việc được anh đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cũng bình luận cho biết từng gặp tình trạng tương tự khi mua thịt tại quầy hàng này. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi gian dối nhằm trục lợi.

TP.HCM: Triệt phá cơ sở sản xuất dùng hóa chất 'biến' 65 tấn thịt heo nái thành thịt bò

TP.HCM: Triệt phá cơ sở sản xuất dùng hóa chất 'biến' 65 tấn thịt heo nái thành thịt bò

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thắng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Xem thêm
Từ khóa:   thịt lợn hóa thịt bò thịt bò giả tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/5-20/5), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/5-20/5), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến "phép màu" này cho sức khỏe

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến "phép màu" này cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Mỹ phẩm Saras Beauty: Giải pháp chăm sóc da tiện lợi cho cuộc sống hiện đại

Mỹ phẩm Saras Beauty: Giải pháp chăm sóc da tiện lợi cho cuộc sống hiện đại

Trang điểm 1 giờ 39 phút trước
Serum khử mùi cao cấp SR Lilac Sage: Khác biệt hoàn toàn với lăn khử mùi thông thường

Serum khử mùi cao cấp SR Lilac Sage: Khác biệt hoàn toàn với lăn khử mùi thông thường

Làm đẹp 1 giờ 48 phút trước
Gia Lai: Công an vào cuộc xác minh vụ người dân tố “thịt lợn hóa bò”

Gia Lai: Công an vào cuộc xác minh vụ người dân tố “thịt lợn hóa bò”

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Vì sao người xưa dặn mượn củi, mượn giày thì nên từ chối?

Vì sao người xưa dặn mượn củi, mượn giày thì nên từ chối?

Chuyện lạ 2 giờ 6 phút trước
Người lớn tuổi thừa cân hay thiếu cân nguy hiểm hơn?

Người lớn tuổi thừa cân hay thiếu cân nguy hiểm hơn?

Sống khỏe 2 giờ 7 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 18/5/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 18/5/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 20 triệu đồng đổi xe máy xăng sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch

Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 20 triệu đồng đổi xe máy xăng sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch

Du lịch 2 giờ 8 phút trước
Đổi gió mùa du lịch: Khi vali không chỉ đựng quần áo

Đổi gió mùa du lịch: Khi vali không chỉ đựng quần áo

Sống khỏe 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 18/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Hai 18/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người dùng tự ‘bán’ dữ liệu cá nhân qua các biểu mẫu online thu thập thông tin cá nhân

Người dùng tự ‘bán’ dữ liệu cá nhân qua các biểu mẫu online thu thập thông tin cá nhân

Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại Hoàn Kiếm, hạn chế xe máy xăng theo khung giờ

Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại Hoàn Kiếm, hạn chế xe máy xăng theo khung giờ

Đắk Lắk: Mưa lớn khiến tuyến đường đang nâng cấp bị sạt lở nghiêm trọng

Đắk Lắk: Mưa lớn khiến tuyến đường đang nâng cấp bị sạt lở nghiêm trọng

Hải Phòng: Hai nhân viên nhà hàng tử vong nghi điện giật

Hải Phòng: Hai nhân viên nhà hàng tử vong nghi điện giật

Giá vàng hôm nay, ngày 18/5/2026: Vàng miếng SJC giảm xuống mức 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/5/2026: Vàng miếng SJC giảm xuống mức 160 triệu đồng/lượng

Sở Y tế TP.HCM phát thông báo khẩn về việc thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Sở Y tế TP.HCM phát thông báo khẩn về việc thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%