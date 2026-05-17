Tiết lộ cuộc sống của Lưu Đào sau nhiều năm gánh nợ 'khủng' thay chồng

Sinh năm 1978 tại Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc), Lưu Đào có tuổi thơ không mấy sung túc. Từ nhỏ, cô đã quen với việc phụ giúp gia đình, làm việc nhà và sống tự lập. Thời gian tham gia quân đội cũng giúp nữ diễn viên rèn tính kỷ luật và sự bền bỉ.

Những ngày qua, hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện tại lễ kỷ niệm sinh nhật Thiên Hậu Thánh Mẫu ở đảo Mi Châu, Phúc Kiến gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong tà áo sườn xám xanh nhã nhặn, Lưu Đào xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, trang nghiêm giữa hàng nghìn tín đồ. Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh này phản ánh rõ hành trình nhiều biến động của nữ diễn viên suốt gần hai thập niên qua.

Sau khi bước chân vào giới giải trí, Lưu Đào nhanh chóng nổi tiếng nhờ vai A Châu trong bộ phim Thiên long bát bộ. Vẻ đẹp dịu dàng cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc giúp cô trở thành gương mặt được yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000.

Năm 2007, Lưu Đào kết hôn với doanh nhân Vương Kha chỉ sau khoảng 20 ngày quen biết. Đám cưới xa hoa của cả hai từng khiến truyền thông Trung Quốc gọi đây là cuộc hôn nhân “bước vào hào môn” điển hình trong showbiz.

Thời điểm đó, nữ diễn viên tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, biến cố nhanh chóng xảy ra khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khiến công việc kinh doanh của Vương Kha lao đao, dẫn đến khoản nợ khổng lồ.

Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình nữ diễn viên từng rơi vào giai đoạn khó khăn kéo dài. Vương Kha gặp vấn đề tâm lý, phải điều trị bằng thuốc trong thời gian dài.

Thay vì lựa chọn ly hôn, Lưu Đào quyết định quay trở lại giới giải trí để cùng chồng vượt qua khủng hoảng, trả nợ cho chồng khoản tiền hàng trăm triệu NDT. Trong khoảng 4 năm, cô liên tục tham gia nhiều dự án phim ảnh, chương trình truyền hình và sự kiện thương mại. Khán giả từng gọi cô là “cỗ máy kiếm tiền” hay “quốc dân hiền thê”, bởi hình ảnh người phụ nữ gồng gánh gia đình suốt nhiều năm.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lưu Đào đến khi cô tham gia phim Mazu vào năm 2012. Vai diễn Thiên Hậu Thánh Mẫu giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn đặc biệt với khán giả, nhất là tại khu vực Phúc Kiến.

Sau đó, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm đình đám như "Lang Gia bảng" hay "Hoan lạc tụng". Từ hình ảnh người vợ hào môn gặp biến cố, Lưu Đào dần xây dựng vị thế của một phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và có chỗ đứng riêng trong ngành giải trí.