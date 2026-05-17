Tiết lộ cuộc sống của Lưu Đào sau nhiều năm gánh nợ 'khủng' thay chồng

Sao quốc tế 17/05/2026 15:41

Ở tuổi ngoài 40, Lưu Đào hiện vẫn duy trì sức hút trong showbiz Hoa ngữ và được xem là biểu tượng cho mẫu phụ nữ hiện đại: không phụ thuộc vào hôn nhân hay “hào môn”, mà tự tạo chỗ dựa cho chính mình.

Những ngày qua, hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện tại lễ kỷ niệm sinh nhật Thiên Hậu Thánh Mẫu ở đảo Mi Châu, Phúc Kiến gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong tà áo sườn xám xanh nhã nhặn, Lưu Đào xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, trang nghiêm giữa hàng nghìn tín đồ. Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh này phản ánh rõ hành trình nhiều biến động của nữ diễn viên suốt gần hai thập niên qua.

Sinh năm 1978 tại Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc), Lưu Đào có tuổi thơ không mấy sung túc. Từ nhỏ, cô đã quen với việc phụ giúp gia đình, làm việc nhà và sống tự lập. Thời gian tham gia quân đội cũng giúp nữ diễn viên rèn tính kỷ luật và sự bền bỉ.

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Đào sau nhiều năm gánh nợ 'khủng' thay chồng - Ảnh 1

Sau khi bước chân vào giới giải trí, Lưu Đào nhanh chóng nổi tiếng nhờ vai A Châu trong bộ phim Thiên long bát bộ. Vẻ đẹp dịu dàng cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc giúp cô trở thành gương mặt được yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000.

Năm 2007, Lưu Đào kết hôn với doanh nhân Vương Kha chỉ sau khoảng 20 ngày quen biết. Đám cưới xa hoa của cả hai từng khiến truyền thông Trung Quốc gọi đây là cuộc hôn nhân “bước vào hào môn” điển hình trong showbiz.

Thời điểm đó, nữ diễn viên tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, biến cố nhanh chóng xảy ra khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khiến công việc kinh doanh của Vương Kha lao đao, dẫn đến khoản nợ khổng lồ.

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Đào sau nhiều năm gánh nợ 'khủng' thay chồng - Ảnh 2

Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình nữ diễn viên từng rơi vào giai đoạn khó khăn kéo dài. Vương Kha gặp vấn đề tâm lý, phải điều trị bằng thuốc trong thời gian dài.

Thay vì lựa chọn ly hôn, Lưu Đào quyết định quay trở lại giới giải trí để cùng chồng vượt qua khủng hoảng, trả nợ cho chồng khoản tiền hàng trăm triệu NDT. Trong khoảng 4 năm, cô liên tục tham gia nhiều dự án phim ảnh, chương trình truyền hình và sự kiện thương mại. Khán giả từng gọi cô là “cỗ máy kiếm tiền” hay “quốc dân hiền thê”, bởi hình ảnh người phụ nữ gồng gánh gia đình suốt nhiều năm.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lưu Đào đến khi cô tham gia phim Mazu vào năm 2012. Vai diễn Thiên Hậu Thánh Mẫu giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn đặc biệt với khán giả, nhất là tại khu vực Phúc Kiến.

Sau đó, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm đình đám như "Lang Gia bảng" hay "Hoan lạc tụng". Từ hình ảnh người vợ hào môn gặp biến cố, Lưu Đào dần xây dựng vị thế của một phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và có chỗ đứng riêng trong ngành giải trí.

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Ngay những ngày đầu sau Tết Nguyên đán 2026, nữ diễn viên Lưu Đào bất ngờ gây bão mạng xã hội với tạo hình Ma Tổ (nữ thần biển trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa).

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Đào sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào được 'tôn thờ' suốt 13 năm chỉ với vai diễn Ma Tổ, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng

Lưu Đào được 'tôn thờ' suốt 13 năm chỉ với vai diễn Ma Tổ, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng

Nữ thần 'Thiên long bát bộ' Lưu Đào 'gây bão' vì vóc dáng đồng hồ cát, tỉ lệ eo hông mãn nhãn ở tuổi U50

Nữ thần 'Thiên long bát bộ' Lưu Đào 'gây bão' vì vóc dáng đồng hồ cát, tỉ lệ eo hông mãn nhãn ở tuổi U50

Đóng cặp với sao nam kém 12 tuổi, Lưu Đào bị đánh giá là 'thảm họa' vì điều này

Đóng cặp với sao nam kém 12 tuổi, Lưu Đào bị đánh giá là 'thảm họa' vì điều này

Lưu Đào gây tranh cãi khi U50 vẫn đóng ngôn tình, 'nên duyên ' cùng sao nam kém 12 tuổi

Lưu Đào gây tranh cãi khi U50 vẫn đóng ngôn tình, 'nên duyên ' cùng sao nam kém 12 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Kể từ ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 18/5/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 18/5/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Tiết lộ cuộc sống của Lưu Đào sau nhiều năm gánh nợ 'khủng' thay chồng

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Đào sau nhiều năm gánh nợ 'khủng' thay chồng

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Sao quốc tế 3 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Lũ lên bất ngờ trong đêm, cuốn xe khách chở 20 người trôi trăm mét ở Cao Bằng

Lũ lên bất ngờ trong đêm, cuốn xe khách chở 20 người trôi trăm mét ở Cao Bằng

Xã hội 4 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Giá vàng hôm nay, ngày 17/5/2026: Lao dốc cực mạnh, người mua lỗ đến 7 triệu đồng sau 1 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 17/5/2026: Lao dốc cực mạnh, người mua lỗ đến 7 triệu đồng sau 1 tuần

Tử vi thứ Hai 18/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Hai 18/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn hàng đầu khen ngợi trước khi tạm dừng đóng phim

Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn hàng đầu khen ngợi trước khi tạm dừng đóng phim

Vì sao Trương Lăng Hách khiến giá cổ phiếu công ty điện gió tăng mạnh?

Vì sao Trương Lăng Hách khiến giá cổ phiếu công ty điện gió tăng mạnh?

Dương Dương áp lực thay đổi hình ảnh khi tái xuất với 'Vũ lâm linh'

Dương Dương áp lực thay đổi hình ảnh khi tái xuất với 'Vũ lâm linh'

Lưu Vũ Ninh lên tiếng cầu xin người hâm mộ không làm phiền đoàn phim

Lưu Vũ Ninh lên tiếng cầu xin người hâm mộ không làm phiền đoàn phim