Lũ lên bất ngờ trong đêm, cuốn xe khách chở 20 người trôi trăm mét ở Cao Bằng

Xã hội 17/05/2026 14:28

Một ôtô khách chở gần 20 người gồm giáo viên và học sinh đi tham quan khu di tích Pác Bó bị chết máy khi đi qua đoạn ngập tại khu vực hang Ngườm Bang trên quốc lộ 4A.

Theo thông tin báo Tiền Phong, sáng 17-5, cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập úng cục bộ trên địa bàn xã Lý Quốc và các khu vực lân cận.

Trước đó, chiều và tối 16-5, tại xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận của tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn.

Một ô tô khách chở gần 20 người gồm giáo viên và học sinh đi tham quan khu di tích Pác Bó đã bị chết máy khi đi qua đoạn ngập tại khu vực hang Ngườm Bang trên Quốc lộ 4A. Toàn bộ hành khách được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi gần 100 m.

Lũ lên bất ngờ trong đêm, cuốn xe khách chở 20 người trôi trăm mét ở Cao Bằng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VNExpress. 

Ông Linh Phú Cường, Chủ tịch UBND xã Lý Quốc, cho biết nước lũ dâng quá nhanh khiến nhiều khu vực bị cô lập cục bộ. Khi được tìm thấy, chiếc xe khách đã bị vò nát, biến dạng hoàn toàn do va đập mạnh trong dòng nước lũ.

Người dân xã Lý Quốc cho biết nước lên rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn, nhiều gia đình không kịp di chuyển tài sản. “Khoảng 20 năm nay khu vực này chưa từng xảy ra trận lũ lớn như vậy”, chị Nguyễn Hảo nói. Nhiều người dân phải chạy sang nhà hàng xóm hoặc lên khu vực cao để tránh lũ.

Theo thông tin VNExpress, Chính quyền ghi nhận 114 nhà dân bị ngập dưới một mét nước. Nhiều xóm như Bằng Ca, Bản Thuộc, Đồng Tâm, Nà Vị, Nà Quản, Lũng Đa, Bản Bang, Bản Thang, Trường Yên bị ngập úng cục bộ do nước từ thượng nguồn đổ về nhanh.

Lũ lên bất ngờ trong đêm, cuốn xe khách chở 20 người trôi trăm mét ở Cao Bằng - Ảnh 2
Mưa lớn gây ngập đường ở địa bàn xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: VNExpress. 

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng. Quốc lộ 4A bị ngập tại khu vực cầu Bản Thầng và hang Ngườm Bang; tỉnh lộ 206 sạt lở taluy dương tại nhiều vị trí. Tuyến đường giao thông nông thôn vào xóm Bản Thang và khu vực cầu Nà Mu ngập sâu hơn 3 m.

Ngoài ra, Trường Mầm non và Trường Tiểu học Minh Long bị ngập nước; mương thủy lợi Nà Quản bị gãy. Nhiều diện tích nông nghiệp ven suối và vùng trũng thấp tại Lý Quốc, Đàm Thủy bị ngập, vùi lấp, hiện chưa thống kê hết thiệt hại.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 16-5-2026 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập úng cục bộ tại xã Lý Quốc và các khu vực lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã Lý Quốc, Đàm Thủy và các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ. Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nước lũ đổ về ồ ạt, cạy mái tôn cứu người mắc kẹt trong ngôi nhà ngập gần tới nóc ở Đắk Lắk

Nước lũ đổ về ồ ạt, cạy mái tôn cứu người mắc kẹt trong ngôi nhà ngập gần tới nóc ở Đắk Lắk

Nước lũ đổ về ồ ạt trong đêm khiến hàng ngàn ngôi nhà ở các xã, phường phía Đông Đắk Lắk chìm trong biển nước. Lực lượng chức năng phải cạy mái nhà để giải cứu ra ngoài an toàn.

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Đào sau nhiều năm gánh nợ 'khủng' thay chồng

