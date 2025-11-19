Nước lũ đổ về ồ ạt, cạy mái tôn cứu người mắc kẹt trong ngôi nhà ngập gần tới nóc ở Đắk Lắk

Tại các phường, xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, một số khu vực trũng thấp, nước ngập gần lên mái nhà, chính quyền địa phương bố trí, huy động lực lượng sơ tán, di dời người dân.

Theo thông tin báo Dân Trí , sáng 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai công tác sơ tán người dân có nhà bị ngập lụt nặng đến nơi an toàn.

Trong đêm 18/11, lực lượng chức năng xã Đồng Xuân đã di dời 75 hộ dân về trung tâm văn hóa xã và nhà văn hóa thôn. Các lực lượng tiếp tục chốt chặn, không cho người dân qua lại tại một số khu vực đang xảy ra ngập lụt trên địa bàn để bảo đảm an toàn.

Tại xã Đồng Xuân, hàng chục ngôi nhà bị ngập gần tới nóc, một số hộ dân bị mắc kẹt được lực lượng chức năng cạy mái nhà để giải cứu ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn tuyến quốc lộ 29, quốc lộ 25, quốc lộ 1 bị ngập, phương tiện không thể lưu thông.

Hình ảnh khu vực ngập lụt ở các xã, phường phía Đông Đắk Lắk. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng công an được huy động, chốt chặn không cho người dân di chuyển vào các tuyến đường nguy hiểm.

Theo thông tin báo Người Lao Động, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 10 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 18-11 đến 5 giờ ngày 19-11 phổ biến 100-240 mm, có nơi lớn hơn như Hòa Mỹ Tây 401,4 mm, Hòa Đồng 273,4 mm. Phía Tây tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to.

Dự báo từ 19-11 đến ngày 21-11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi lớn hơn 300 mm. Phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to.

Hiện nay trên sông Ba, mực nước dao động theo điều tiết của thủy điện và hồ thủy lợi. Mực nước lúc 5 giờ tại các trạm như sau: Củng Sơn trên BĐ3 0,92 m, Phú Lâm dưới BĐ3 0,12 m. Trên sông Bàn Thạch tại trạm Hòa Mỹ Tây dưới BĐ3 0,6 m.

Dự báo từ 19-11 đến ngày 21-11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ tại các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba tiếp tục lên. Các xã thuộc hạ lưu sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch ngập lụt diện rộng. Nguy cơ lũ quét, sạt lở tại các nơi có địa hình dốc, ngập lụt tại các khu dân cư, một số tuyến đường tại các đô thị, chia cắt tại các tuyến đường liên xã, liên thôn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mực nước trên các sông suối trên toàn tỉnh đang ở mức rất cao, nước chảy siết, người dân hết sức chú ý khi tham gia giao thông và các hoạt động gần các ngầm tràn, ven sông suối, các nơi có địa hình đồi núi.