Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bé trai 7 tuổi tử vong dưới bánh xe tải xảy ra vào lúc 8 giờ ngày 11/1, tại thôn Bến Sung 3, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 11/1, chị N.T.H. (ngụ thôn Đồng Mười, xã Như Thanh) điều khiển xe máy BKS 36M5-05x.xx chở theo con trai là N.H.P. (SN 2019) đang lưu thông trên Quốc lộ 45 hướng xã Như Thanh đi xã Nông Cống thì va chạm với xe tải BKS 36H-054 xx., lưu thông cùng chiều.

Chiếc xe máy do chị H. điều khiển đổ ra đường, cháu bé văng vào gầm xe tải dẫn tới tử vong. Người mẹ may mắn thoát chết.

Lực lượng Công an xã Như Thanh đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Công lý, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Như Thanh đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng tới hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp làm rõ vụ tai nạn.

Tình tiết bất ngờ trong vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị hành hung ngay tại hành lang chung cư trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-cho-con-va-cham-voi-xe-tai-con-trai-7-tuoi-tu-vong-thuong-tam-750604.html