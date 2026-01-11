Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Đời sống 11/01/2026 11:42

Vụ tai nạn xảy ra lúc 23h57 ngày 10/1, tại điểm giao giữa đường 23B và đường 34, phường Bình Dương (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Vào thời gian trên, anh N.M.T. (19 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu cũ) lái xe máy trên đường 23B, theo hướng từ chợ Phú Chánh đi đường Huỳnh Văn Lũy. Khi đến địa điểm trên, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy do nam thanh niên 16 tuổi điều khiển đang rẽ trái từ đường 34 vào đường 23B.

Vụ va chạm trực diện khiến hai thanh niên văng xa nằm bất động, 2 chiếc xe máy dính vào nhau bốc cháy ngùn ngụt.

Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Hai chiếc xe máy cháy rụi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào ngày 10/1, ông Lê Văn Điệp, 63 tuổi, trú phường Thành Vinh, điều khiển xe máy chở vợ là bà Thái Thị Định, 67 tuổi, cùng cháu trai Lê Văn Hoàng Phúc, 12 tuổi, chạy trên quốc lộ 46 theo hướng từ xã Vạn An đi xã Kim Liên.

Khi đến đoạn qua xóm Đại Thắng, xã Đại Huệ, xe máy của ông Điệp va chạm với xe đầu kéo biển số Đắk Lắk do tài xế Lê Danh Cường, 30 tuổi, trú Thanh Hóa, điều khiển, chạy cùng làn đường theo hướng ngược lại.

 

Tai nạn khiến ba người trên xe máy văng xuống đường. Bà Định và cháu Phúc tử vong tại chỗ, ông Điệp bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy biến dạng, ôtô hư hỏng nhẹ phần đầu, xung quanh có nhiều mảnh vỡ của hai phương tiện.

Công an xã Đại Huệ đã cử lực lượng đến phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường. Đến đầu giờ tối, hiện trường được giải phóng. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Rạng sáng 11/1, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu dùng thanh gỗ phá cửa sắt 2 căn nhà ở phường Hoàng Mai, giúp 11 người trong 2 gia đình thoát khỏi đám cháy.

