Ngày 11/1, UBND xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ 2 người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 11/1, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc xác nhận các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ nghiêm trọng khiến 2 phụ nữ tử vong trên địa bàn, nghi do bom nổ.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 13h35 ngày 10/1. Theo thông tin ban đầu, bà N.T.T. (SN 1979, trú tại thôn Tân Ốc) đã đến nhà bà Đ.T.C. (SN 1963, trú tại thôn Vạn Định), cùng xã Phù Mỹ Bắc để mua phế liệu. Trong lúc 2 người đang cân và phân loại phế liệu, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên.

Hậu quả của vụ nổ khiến bà C. tử vong tại chỗ. Bà T. bị thương nặng và được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, bà T. đã không qua khỏi và tử vong sau đó.

Hiện trường vụ nổ nghi do bom, khiến 2 phụ nữ tử vong ở Gia Lai - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt nắm bắt tình hình, bảo vệ hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự.

Chiều cùng ngày, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, trong quá trình mua bán phế liệu, 2 người phụ nữ đã đập, gõ vào một vật kim loại bị gỉ sét. Khoảng hơn 10 phút sau, vật này bất ngờ phát nổ. Thông tin ban đầu cho thấy vật phát nổ nghi là bom bi bị gỉ sét lâu năm, khiến người dân không nhận biết được mức độ nguy hiểm.

Lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

